醫師建議 １天２～３杯

友善列印
中國時報
林周義／台北報導

美國加州法官今年3月裁定，咖啡須加註「內含致癌物」警語，但美國FDA日前致信加州政府，敦促停止該作法避免誤導消費者。醫師表示，咖啡在烘焙過程雖會產生丙烯醯胺，但其在人體上並無致癌證據，只要不過量飲用，就沒問題。

長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，根據國外的研究，咖啡的丙烯醯胺含量高，但丙烯醯胺並非添加物，主要因為咖啡高溫烘焙就會產生。根據國際癌症研究機構（IARC）的致癌物標準，丙烯醯胺目前被列為2A級致癌物，意即在動物實驗上證實會致癌，但人體上並無致癌證據。

顏宗海指出，任何食物經過高溫烹調，時間越久、溫度越高，產生的丙烯醯胺含量就會越高。針對加州的咖啡標籤事件，國人不需過於擔心。

事實上，有許多醫學報告顯示，適量喝咖啡會有好處，顏宗海表示，報告中指出除了可減少心血管疾病的危險外，也能對器官產生保護作用。他建議一般人一天飲用2、3杯咖啡即可，勿過量。

若患有三高（高血壓、高血脂、高血糖），卻仍愛喝咖啡者，振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，一杯咖啡的攝取量對心血管疾病不會有影響，但若過量則會導致心跳加速，建議一天飲用一杯黑咖啡就好，勿加上糖和奶精等對人體不利的成份。

陳冠群也提醒，因先天性瓣膜問題或心律不整的患者，不宜飲用含咖啡因飲料，另外，咖啡因也會刺激腸胃蠕動、產生胃酸，建議腸胃不好的人也勿過量攝取。

(中國時報)

漢堡王板橋店關閉 跨足陸海空 長榮歡慶50歲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。