醫師建議 １天２～３杯

2018年09月02日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

美國加州法官今年3月裁定，咖啡須加註「內含致癌物」警語，但美國FDA日前致信加州政府，敦促停止該作法避免誤導消費者。醫師表示，咖啡在烘焙過程雖會產生丙烯醯胺，但其在人體上並無致癌證據，只要不過量飲用，就沒問題。

長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，根據國外的研究，咖啡的丙烯醯胺含量高，但丙烯醯胺並非添加物，主要因為咖啡高溫烘焙就會產生。根據國際癌症研究機構（IARC）的致癌物標準，丙烯醯胺目前被列為2A級致癌物，意即在動物實驗上證實會致癌，但人體上並無致癌證據。

顏宗海指出，任何食物經過高溫烹調，時間越久、溫度越高，產生的丙烯醯胺含量就會越高。針對加州的咖啡標籤事件，國人不需過於擔心。

事實上，有許多醫學報告顯示，適量喝咖啡會有好處，顏宗海表示，報告中指出除了可減少心血管疾病的危險外，也能對器官產生保護作用。他建議一般人一天飲用2、3杯咖啡即可，勿過量。

若患有三高（高血壓、高血脂、高血糖），卻仍愛喝咖啡者，振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，一杯咖啡的攝取量對心血管疾病不會有影響，但若過量則會導致心跳加速，建議一天飲用一杯黑咖啡就好，勿加上糖和奶精等對人體不利的成份。

陳冠群也提醒，因先天性瓣膜問題或心律不整的患者，不宜飲用含咖啡因飲料，另外，咖啡因也會刺激腸胃蠕動、產生胃酸，建議腸胃不好的人也勿過量攝取。

(中國時報)