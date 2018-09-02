亞運》棒球火力全開 狂勝大陸摘銅

2018年09月02日 04:10 中國時報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華隊在1局下由第3棒姜建銘轟出三壘打開啟得分大門。（杜宜諳攝）

雅加達-巨港亞運中華隊昨天與大陸爭奪銅牌，中華隊將中繼出賽的王宗豪改調先發，迎戰大陸投手孟偉強，王宗豪幾乎封鎖大陸隊火力，加上詹子賢貢獻2分炮，終場中華隊10比0提前第8局獲勝，拿到銅牌。

南韓勝日本 金牌3連霸

本屆亞運棒球賽昨天落幕，南韓在金牌戰以3比0打敗日本，完成運亞運金牌3連霸、日本隊飲恨得銀，中華隊拿到銅牌、中斷連4屆非金即銀的佳績，倒退到1998年曼谷亞運的銅牌名次。

中華隊總教練許順益說，前一天輸給日本後，球員士氣低，大家睡不好，所以特別鼓勵球員，最後一天要一鼓作氣，中華隊一路走來從培訓到亞運，雖然沒有突破成績，還好穩住「老三」，他除了感謝、還是感謝。

亞運中華隊得到銅牌有點可惜，中華隊隊長林加祐認為，最關鍵比賽沒有打好，之前的比賽每一場都打得好，但是對戰日本在牽制或傳球失誤，犯了一點點小錯就是比賽輸贏的關鍵。

昨天許順益把先前對戰南韓、大陸與日本的中繼投手王宗豪調任先發，投了6局被打1安打無失分。大陸派出強投孟偉強先發，不過，碰上中華隊，孟偉強擋不住，投1.1局失3分退場，後3位後援投手丟了7分。

王宗豪把關 詹子賢2分炮

中華隊全場打出8安打、第5棒詹子賢轟出2分炮，大陸只有2安打，中華隊提前在第8局以10比0結束比賽。大陸隊教練陳坤表示，球員已經拚命了，由於賽前往美國獨立聯盟進行100場比賽，再到雅加達參加亞運，球員沒有休息，都累了。

(中國時報)