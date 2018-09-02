亞運》男排銅人陣 大破卡達長人陣

2018年09月02日 04:10 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男排1日在雅加達-巨港亞運會上硬抗西亞強權卡達，眾人秉持著前輩傳承「球不落地、永不放棄」的精神，經過4局2小時激戰之後，3比1拿下暌違20年之久的銅牌，同時也重返榮耀時刻。

中華男排以往在亞運會的最佳成績是1970年曼谷以及1998年曼谷的銅牌，此次在相隔20年之後再度闖進4強，雖然在準決賽2比3飲恨不敵南韓，無緣殺進決賽寫下新史頁，不過中華健兒並沒有喪失鬥志，反在銅牌戰發揮出絕佳攻守默契，打得對方教練團頻喊暫停也止不了血，最終只能眼睜睜看著中華隊帶著勝利揚長而去。

曾在2013年獲得亞洲男排俱樂部最佳攻擊手殊榮的黃建逢，銅牌戰雖然以替補身分上場，但他在第四局的關鍵時刻發球建功，帶領中華隊擊敗亞洲盃冠軍卡達，成為重返榮耀的見證者。

黃建逢賽後紅著眼眶表示，「等待了3屆，終於圓了心中最大夢想，感謝協會、教練和隊友的共同努力。」

黃建逢說，「雖然成為替補，但我深信自己是市場上最佳第7人，只要教練派我上場，我就會全力以赴，當作生涯最後一場比賽奮戰，那怕是得到1分，做出些微貢獻，都已滿足了。」

中華隊總教練陳裕安表示，中華排協這些年來推動企業聯賽，收視率提升以及國內排球迷增加皆有目共睹，因此想要藉由這次奪牌呼籲企業界站出來支持，讓企業聯賽提升為俱樂部層級的比賽，也唯有走向職業化才能培養出頂級好手。

(中國時報)