亞運》男籃傲骨 仍打出48年來佳績

中華男籃劉錚（持球者）。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／雅加達報導

中華男、女籃1日在雅加達-巨港亞運進行銅牌戰，結果都是落敗！中華男籃受制南韓洋將拉特里夫內線破壞力，終場81比89落敗，儘管只拿第4，仍創48年來最佳亞運成績；中華女籃則以63比76不敵日本，連3屆亞運第4。

雅加達亞運專輯

光看拉特里夫拿下37分、17籃板的驚人雙十數據，就知道他在禁區造成多大的傷害，加上南韓全場投進11顆三分球，更讓中華男籃一路處於挨打局面，儘管末節從20分以上落後，一度追到個位數差距，仍無法改變戰局。

「起碼我們從先前世界盃資格賽失敗陰影走了出來，達成過去48年沒人做到的事，」中華男籃外籍教頭帕克說，「我很肯定這批年輕球員在今年亞運的表現，也很驕傲可以帶領他們，我想這批球員將是台灣籃球的未來。」

1日拿下25分、7籃板、4助攻、2火鍋與1抄截的劉錚，賽後第一句話就是，「真的守不住南韓老外！」甚至隨即放話，「我們最早開始找歸化，現在卻變沒有歸化，只期望籃協趕緊找新洋將，不希望內線一直被打爆！」

劉錚的深刻感嘆，也是球員們的心聲，因為好不容易闊別48年重返亞運男籃4強，卻在準決賽遭到周琦、王哲林兩大中國長人肆虐禁區，接著銅牌戰換成南韓歸化洋將拉特里夫打滿全場，更拿雙十數據，中華隊不輸都難。

「就以中華男籃整個團隊來看，我當然期望籃協可以找到能攻能守全能型洋將，」劉錚表示，「但以我個人看法，我想找肯搶籃板與防守的苦工型洋將，我很滿足當前中華隊的成員，只需儘快改善內線先天不足的問題。」

中華女籃在銅牌戰表現先盛後衰，儘管上半場一度領先11分，卻在第3節防守崩盤，最後以63比76遭到日本擊潰，賽前甚至爆發主辦單位要求中華隊搬到廁所當休息室的「瞎事」，中華隊雖未就範，但已影響全隊情緒。

(中國時報)

亞運》橋藝混雙奪金 軟網團體抱… 亞運》東京奧運 看小戴再創金紀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。