亞運》男籃傲骨 仍打出48年來佳績

2018年09月02日 04:10 中國時報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華男、女籃1日在雅加達-巨港亞運進行銅牌戰，結果都是落敗！中華男籃受制南韓洋將拉特里夫內線破壞力，終場81比89落敗，儘管只拿第4，仍創48年來最佳亞運成績；中華女籃則以63比76不敵日本，連3屆亞運第4。

光看拉特里夫拿下37分、17籃板的驚人雙十數據，就知道他在禁區造成多大的傷害，加上南韓全場投進11顆三分球，更讓中華男籃一路處於挨打局面，儘管末節從20分以上落後，一度追到個位數差距，仍無法改變戰局。

「起碼我們從先前世界盃資格賽失敗陰影走了出來，達成過去48年沒人做到的事，」中華男籃外籍教頭帕克說，「我很肯定這批年輕球員在今年亞運的表現，也很驕傲可以帶領他們，我想這批球員將是台灣籃球的未來。」

1日拿下25分、7籃板、4助攻、2火鍋與1抄截的劉錚，賽後第一句話就是，「真的守不住南韓老外！」甚至隨即放話，「我們最早開始找歸化，現在卻變沒有歸化，只期望籃協趕緊找新洋將，不希望內線一直被打爆！」

劉錚的深刻感嘆，也是球員們的心聲，因為好不容易闊別48年重返亞運男籃4強，卻在準決賽遭到周琦、王哲林兩大中國長人肆虐禁區，接著銅牌戰換成南韓歸化洋將拉特里夫打滿全場，更拿雙十數據，中華隊不輸都難。

「就以中華男籃整個團隊來看，我當然期望籃協可以找到能攻能守全能型洋將，」劉錚表示，「但以我個人看法，我想找肯搶籃板與防守的苦工型洋將，我很滿足當前中華隊的成員，只需儘快改善內線先天不足的問題。」

中華女籃在銅牌戰表現先盛後衰，儘管上半場一度領先11分，卻在第3節防守崩盤，最後以63比76遭到日本擊潰，賽前甚至爆發主辦單位要求中華隊搬到廁所當休息室的「瞎事」，中華隊雖未就範，但已影響全隊情緒。

(中國時報)