跨足陸海空 長榮歡慶50歲

2018年09月02日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

長榮集團昨日歡慶成立50周年，於張榮發基金會舉辦慶祝酒會，除集團旗下各企業經營團隊代表參加外，來自全球50餘國的合作夥伴也共襄盛舉。長榮表示，將持續以「創造利潤、照顧員工、回饋社會」的經營理念，邁進下個10年。

海運起家 打造世界級艦隊

長榮集團以海運起家，由已故的集團創辦人暨總裁張榮發先生於1968年9月1日創立，從1艘船齡15年的雜貨船「長信輪」為集團奠下基礎，草創期曾遇火燒船、公司借貸無門、國際運費同盟的封殺及打壓等，1972年開闢台灣第一條遠東－中東定期航線。

1979年更以獨立船公司的身份開闢遠東－歐洲全貨櫃定期航線，是全球第一家打破遠歐運費同盟壟斷的船公司；1984年開闢環球東西雙向全貨櫃定期航線，開創世界海運史的新頁。

長榮海運於1985年成為世界最大的貨櫃船公司，至今日仍為全球海運業的領導品牌。張榮發在長榮海運成立20周年酒會時，宣布投資設立長榮航空，是台灣第一家民營國際航空公司，長榮集團壯大至今，已擁有78架飛機、200餘艘船隻。

張榮發曾表示，長榮航空雖無法像長榮海運一般，成為世界規模最大的航空公司，「但一定要成為全球最安全、服務品質最佳的航空公司。」成立初期即投注鉅資在飛安及服務相關的軟硬體設備上，儘管籌備期間困難重重，但如期在1991年飛上青天，拜海運打下基礎所賜，長榮航空在幾年間，與各國談成許多航權，航點遍佈亞、歐、美、澳各大洲，成長速度在國際間實屬少見。

張榮發長子張國華昨感謝各界合作夥伴，以及全體員工50年來的打拚與長榮並肩奮鬥，也感謝社會大眾的支持，成就今日的長榮，期許秉持創立的初心，與時俱進，希望大家在10年後的60歲生日，再次齊聚，往百年邁進。

飛安擺第一 強調服務品質

長榮集團除海運及航空外，還跨足航太科技、國際連鎖酒店、鋼鐵製造等領域，自豪是海、陸、空全方位的企業集團，在各公司專業經營團隊的帶領下，每個事業體都努力打拚向上，繼續提供客戶及社會大眾更好的服務。

(中國時報)