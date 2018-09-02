中信女子高球賽 喬雷達摘后冠

2018年09月02日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

亞洲女子高球界指標賽事、總獎金500萬元的「2018中國信託女子公開賽」，來自兩岸、日本、韓國、泰國、馬來西亞、紐西蘭等地共計108位好手連續三天飆桿競技，昨圓滿落幕，由泰國選手喬雷達以低於標準桿7桿、三回合的209桿奪下后冠。

中信高球女將表現亮眼，中國信託商業銀行扶植的業餘好手、也是2018印尼亞運國家代表隊選手的侯羽薔，以低於標準桿6桿、三回合210桿拿下業餘冠軍，亦是職業第2名的好成績。而中信銀贊助的「臺灣一姐」盧曉晴並列第4、石昱婷則獲得第7。

「2018中國信託女子公開賽」頒獎典禮於新北市林口區東華高爾夫俱樂部舉行，由中信銀總經理陳佳文親自頒發冠軍獎盃給喬雷達。

陳佳文肯定108位選手優秀表現，三天賽事揮出精彩好球，豐富球迷視野，中國信託將持續支持高爾夫運動，提供臺灣女子高球選手表現的舞臺，讓世界透過高球看見臺灣；同時也感謝協辦單位及熱情加油的球迷，讓賽事順利圓滿完成。

參賽選手頂著豔陽進行三天54洞的競技，對每一位選手都是體能與心智的考驗。中國信託銀行扶植的業餘好手侯羽薔此次表現不輸職業選手，自第一回合開始穩定發揮，三天分別交出68桿、70桿、72桿，最後以210桿成績奪下業餘冠軍。

侯羽薔賽後表示，能在「2018中國信託女子公開賽」拿下好成績非常開心，特別感謝中國信託支持，昨天前9洞表現雖不如預期，當下不斷告訴自己要踏穩腳步，很高興最後有這樣的結果。

中國信託贊助的高球女將亦表現出色，「臺灣高球一姐」盧曉晴以低於標準桿5桿、總桿數211桿並列第4、石昱婷以低於標準桿2桿、總桿數214桿的成績奪得第7名，展現中國信託大力支持及積極推動高爾夫運動的成果。

(中國時報)