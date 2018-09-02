新北有機農產計畫 蔬果安心吃

2018年09月02日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

良好產銷制度對農民不可或缺，新北市長朱立倫昨日帶妻舅高思博參觀板橋果菜批發市場時指出，新北市成立全國唯一「有機蔬果拍賣專區」，預約交易和現場拍賣雙軌並行，每月交易量達2萬4400公斤，加上推行全市國小「4+1安心蔬菜計畫」與公托天天吃有機，也讓更多人願意投入有機，疼惜這片土地。

板橋果菜批發市場去年5月7日正式營運，以蔬菜交易為大宗。新北市果菜運銷公司董事長廖榮清指出，去年板橋市場新增有機拍賣專區，不斷增加供應單位與蔬果品項，也對進場貨品檢驗農藥殘留，增加承銷人信心。

廖榮清說，一年多來板橋果菜市場有機蔬果供應單位已有97間，有機農民有穩定銷售管道，民眾也能安心購買，更與在地偏鄉農友合作，支持在地農產。

朱立倫昨日到板橋果菜市場參與有機拍賣流程表示，新北市2011年推動國小每周供應1日有機蔬菜，到每周1天供應有機蔬菜外，其餘4天供應吉園圃蔬菜，去年更擴大推動供應公立幼兒園每天供應有機蔬菜，就是希望藉此讓農民有穩定收入。

朱立倫說，推動學校、公共托育中心吃有機，是改變農業的第一步，第二步更推出全國第一個有機拍賣，增加農友通路，有了銷售管道，讓年輕人願意返鄉從農，同時也和南部農友合作，讓蔬果大出時可以保證價格。

朱立倫說，農民不管是豐收還是欠收都很辛苦，怎麼照顧農民大出時如何保證價格，甚至遭逢天災欠收時怎麼彌補收入，都是政府必須要來做的，新北市菜市場正好扮演這個角色，希望新北市以後可跟南部更密切合作，不僅能讓有機產品深耕，更能帶動農業改變，也是對台灣這塊土地的疼惜。

(中國時報)