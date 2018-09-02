林佳龍帶頭 快狠準抗登革熱

2018年09月02日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

為防治登革熱疫情擴散，台中市政府加強在疫症發生處周圍噴灑化學藥劑。（林欣儀攝）

登革熱疫情持續發燒，台中市截至8月31日止已出現32例，被列為疫情高風險區。為宣示打擊登革熱不鬆手，台中市長林佳龍昨日視察發生案例數最多的大里區，除強調應全民動起來防疫，更宣示若有拒絕、阻礙防治工作者，將依《傳染病防治法》開罰30萬元。

孳清專家深入里鄰

林佳龍昨由衛生局代理局長陳南松、環保局長白智榮及地方民代陪同，到登革熱疫情熱點區祥興里宣導防疫工作，他親自拿起容器倒蓋、示範清除積水步驟，又戴上口罩視察清潔人員噴藥情況。

「全市都是登革熱高風險區！」林佳龍指出，登革熱屬環境病、社區病，市府從疫情發生後即推出「一里清100桶積水容器」計畫，至今已清除孳生源達5萬7000多處，本周末再加碼推「每里清500桶積水容器」，盼徹底清除孳生源。

衛福部疾病管制署長周志浩表示，目前疫情在可控制的狀況，防疫最重要關鍵在於市民一起動起來，只要找出病例、整理好環境，就能讓疫情獲得控制，下雨是給防疫工作的挑戰，尤其必須重複孳清。

林佳龍宣示，全台中市29區、625里統統動起來，將在各區成立防治中心，並與疾管署合作推動「孳清導師訓練計畫」，將培訓出300名孳清專家做為種子，進入第一線阻絕、消滅疫情擴散，更透過各局處相互支援，針對區里鄰、學校、工廠或市場等防治。

開心農場熱點噴藥

「迅速！落實！重複！」林佳龍說，防治登革熱除以快、狠、準方式，針對疫情發生處範圍50公尺內噴藥防治，更應徹底清除病媒蚊來源與孳生環境，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，只要一個死角沒做好，就可能星火燎原，尤其民眾不要拒絕、阻止或阻礙防治工作，市府基於維護民眾健康安全，將貫徹執行公權力、依法開罰。

衛生局指出，台中市目前出現32例登革熱確診案例，其中28例有大里「開心農場」、內新市場或祥興里的活動史，屬群聚感染，從疫情發生至今已動員2萬2000多人次、針對熱點及案例周邊噴藥，而白線斑蚊叮人有一定時間性，民眾不要過於恐慌。

(中國時報)