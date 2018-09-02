巡、倒、清、刷 落實防疫4步驟

2018年09月02日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市被列為登革熱高風險區域，想要確實達到防治目標，最重要應落實「巡、倒、清、刷」4步驟，徹底阻斷病媒蚊孳生。

此外，民眾若2周內曾到過疫情發生地區，且出現發燒、肌肉痠痛等症狀，更應盡速就醫並告知醫生，確實阻斷疫情擴散。

所謂4大步驟的第1步就是「巡」，台中市衛生局指出，民眾想徹底防治登革熱，首先必須要巡視環境、找出積水容器；第2步為「倒」，將積水倒掉還不夠、必須將容器倒放，避免再度出現積水。

第3步驟則為「清」，必須清除住家放置在戶外的多餘容器，包括空的瓶罐、盆栽等，減少發生積水機會；最後步驟是「刷」，必須將倒掉積水的容器刷洗過，避免裡面還有未去除的蚊子蟲卵。

台中市長林佳龍強調，蚊子幼蟲若未徹底清除，過一段時間後再出現積水，可能就會讓牠變成成蟲，防治登革熱必須全民動起來，徹底做到迅速、落實、重複的執行4大步驟，才能有效杜絕病媒蚊。

衛生局指出，登革熱潛伏期約為3至14天，民眾若曾到疫情相關地區，應自主健康管理2周。此外，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似登革熱症狀，更應立即就醫並主動告知醫生2周內活動史，有助於診斷與通報。

台中市衛生局目前已經與全台中市97家醫療院所合作、提供登革熱快篩試劑，只要出現符合疑似登革熱症狀者，即可直接透過健保給付試劑費用，民眾可登入衛生局網站查詢有快篩試劑的醫療院所。

(中國時報)