為愛車加保 遇天災免煩惱

2018年09月02日 04:10 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

南台灣連日豪雨成災，泡水車擠爆修車廠等待維修，不過根據產險公會彙整各產險業災情統報資料，截至上月底止，泡水車申請理賠累計案件，竟只有個位數，顯示多數車主幾乎都沒投保颱風洪水險。

TOYOTA總代理和泰車指出，雖然這次南台灣災情嚴重，不過拖回原廠的泡水車，大概2、300輛，且大多數是淹到地毯，還可以修；為何拖回數比災情來得輕微？推估淹水嚴重的，可能找民間修車廠修，或直接報廢。

至於該修還是該報廢？車廠主管表示，其實就是看維修金額或車輛殘值孰高，但不可否認，修泡水車要花的錢不少，且完全修復相當困難，即便將因災受損零件全數更換，仍有可能會發生不預期的故障或異味。

產險公會表示，若是車齡3年內的泡水車，有保颱風洪水險，理賠金額從數十萬元到100萬元不等，由於極端氣候發生頻率愈來愈高，也呼籲購車時，泡水車相關保險一定要保。

一般來說，在投保車體損失險後，須附加颱風洪水險，不論是颱風、海嘯、洪水或者因雨積水，只要車輛損壞需送修，就可獲得補償，保額等同汽車市價；不過颱風洪水險是附加險，加上保費約3、4000元，目前投保率僅約千分之6。

為提高投保率，市面上有單獨投保的「泡水車補償損失險」，採限額理賠，但效果不彰。

產險業者透露，拒保理由很多，卻忽略極端氣候下，風雨可能大到讓人無法反應，甚至睡覺起來，愛車已在水裡了。

至於已保颱風洪水險的車主，當遇到相關事故時，記得先幫愛車拍照存證，可於申請保險理賠時，便於保險公司加速處理。

(中國時報)