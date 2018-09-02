油價再創新高 客運喊漲3成

2018年09月02日 04:10 中國時報 王玉樹 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

考量823中南部水災災情，中油昨宣布9月份桶裝瓦斯與天然氣都不調漲，桶裝瓦斯累積未漲的4.1元，未來跌價時會以少跌方式回收。壞消息是中油與台塑今天可能宣布，汽柴油價明天要再漲0.4與0.5元，汽油將創三個月新高。

而受到油價持續上漲，加上基本工資調漲，為運輸業者帶來不小負擔，運輸業不像中油等國營事業，已「凍未條」，客運公會已積極向交通部公路總局爭取票價調漲，希望公路客運起跳票價從目前25元漲至33元。公路總局將在本月中旬審議，但能否順利通過，恐有一番攻防。

中油表示，8月液化石油氣國際合約價格（CP）上漲，依據氣價公式，液化石油氣每公斤應調漲1.3元，瓦斯行的20公斤家用桶裝瓦斯得調高26元，天然氣更誇張，面臨原油價格上揚，本應調漲22.33％，同樣考量適逢中秋節穩定物價及近日中南部豪雨成災，中油都不漲價。

至於油價，因今年5月已啟動緩漲機制，由中油吸收部分漲幅，因此，中油與台塑預估明天周一汽油每公升只漲0.4元、柴油0.5元。95無鉛汽油牌價衝上30.7元，將創3個月新高。

而客運公會今年7月6日向交通部公路總局提出票價檢討，預估運價將調漲3成，公路客運起跳票價可能從25元漲至33元。但對客運公會提出漲價方案，公路總局表示，牽涉層面廣，要經過專家、學者組成的審議委員會計算，一連串程序跑完，恐怕需要數個月，並非易事。

(中國時報)