達人觀點－善用專業鑑定 揪出泡水車案底

2018年09月02日 04:10 中國時報 （本文由洪舜彥口述，記者黃琮淵整理）

南台灣豪雨成災，造成許多車輛泡水，這些泡水車輾轉流入市面，讓最近想買二手車的民眾不知如何下手。其實，二手車商若真有心要賣泡水車，也會整理到讓它不像泡水車，光靠肉眼很難辨識，這時就得藉助專業鑑定。

民眾對泡水車存有購買疑慮，除因泡水車容易造成車價3到5成左右的折價，若要全面更換內部泡水的零件及修復受損的部位，往往曠日廢時。

坊間針對泡水車銷售，多是採用表面整理的方式而非全面換新，當下一手車主購入後，便可能產生車輛引擎、變速箱的電控系統、及其他線路在行駛中突發故障損壞，而致影響行車安全的情況，低價買到的車，後續投入的維修費用與時間成本，更是難以估計。

雖然網路上有分辨泡水車的作法，但畢竟只能靠肉眼辨識，很多時候常被比你專業的二手車商矇過去。其實泡水車鑑定，需要透過許多細微觀察與經驗的累積，我常遇到經車主要求檢查後，認定為非泡水車輛，但最後在專業車輛鑑定下，揪出泡過水的蛛絲馬跡。

相較於車主只能目視，專業鑑定可使用特殊儀器如內視鏡，判斷泡水痕跡殘留。如拆卸車輛電路線組後，電路線組若有泡水，較難整理乾淨，若有整理過綑綁的封膠帶及管束，也會有重新黏裝的痕跡，鑑定師可依據經驗從綑綁的封線處，確認是否有泡水痕跡。

不可諱言，水災後購買二手車，確實買到泡水車的機會較高，善用專業的鑑定過程，藉由八大項目、高達230項檢測的實測，可瞭解最真實的車況，也建議找有信譽、或者是較具規模的的連鎖二手車商交易，利用完善交易機制確保權益，災後購車就不必提心吊膽。

(中國時報)