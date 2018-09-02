OTT來了 NCC擬修黨政軍條款

2018年09月02日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）8月底公布「匯流時代傳播政策綠皮書」指出，因數位網路電視（IPTV），如中華電信MOD的經營發展，對有線電視費率等重整有利，考慮將放寬政府投資、經營廣電媒體的限制。有學者認為，「黨政軍條款」已是過時的尚方寶劍，不如全刪除；也有學者直指「搞錯問題癥結」。

匯流時代傳播政策綠皮書中提到，目前的有線電視和IPTV幾乎可以提供同等的視聽服務給消費者，因此不斷有呼籲「拉齊管制」的聲音。NCC認為，台灣唯一一家IPTV業者，就是中華電信MOD出現後，加上NCC重劃有線電視經營區，和OTT影音服務的異軍突起，讓有線電視費率管制的正當性逐漸受關注，更以競爭促進多樣性服務的誕生。

政府投資 NCC認應放寬

不過，因交通部持有中華電信股份，根據《廣播電視法》、《有線廣播電視法》、《衛星廣播電視法》的黨政軍條款，中華電信只能經營被動傳輸多媒體內容的平臺，使得MOD和有線電視站在不同起跑點，長期以來獲利情形不佳。

NCC表示，為了IPTV發展，應考慮開放部分強制規範，為避免系統業者用上下架干涉頻道內容，只要系統業者都能依規定，以公平、無差別待遇的上下架原則辦理排頻，實施由訂戶自選基本頻道等措施，應可放寬政府投資、經營的限制。

過時條款 學者籲刪掉

黨政軍條款要怎麼修，NCC主委詹婷怡說，她不太贊成用比例限制。世新大學副校長、廣電系教授陳清河則直言，黨政軍條款已是「過時的尚方寶劍」，現在媒體的內容並不因為排除黨政軍資金，就不帶有色彩，與其以比例或其他折衷方式規範，不如全部刪掉，用其他法規和媒體自律來管理媒體內容。

(中國時報)