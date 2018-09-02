學者認傳統媒體也該鬆綁

2018年09月02日 04:10 中國時報 楊孟立 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

廣電三法中的「黨政軍條款」，規定黨政軍不得經營媒體，但隨著網路時代來臨，所謂的OTT開始成為傳播主流，NCC公布傳播政策綠皮書，對OTT採低度管制，默許黨政軍經營OTT，傳播學者認為，OTT低度管制是趨勢；黨政軍條款早已過時，甚至連傳統媒體也該鬆綁。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，現在已經沒有黨政軍可以操縱媒體，何況媒體這麼多，從平面到電視再到網路，有許多的選項，要去控制言論也很困難，觀眾大可選擇不看就好。目前OTT平台太多，很多是透過交叉持股的方式經營，黨政軍條款放鬆也無所謂，甚至在媒體競爭這麼激烈的時代，傳統媒體也該鬆綁。

台藝大廣電系教授賴祥蔚也說，黨政軍退出媒體是過時的概念，當年因為只有無線三台，分別控制在黨政軍手裡，才有人提出黨政軍退出媒體的概念，現在媒體市場爆炸，根本不適用，「其實不只OTT不應該被黨政軍條款束縛，連傳統媒體也該鬆綁」。

國民黨立委曾銘宗則認為，既然廣電三法規定黨政軍不得直接或間接投資媒體，就該落實，像OTT這般「類媒體」、「準媒體」角色，也要納入規範才合理，假設現在的相關法令不足以納管，NCC應該要考慮適度修法。

他說，雖然現在大多數的OTT是以提供戲劇、綜藝節目為主，但隨著OTT的蓬勃發展，會不會有一天也會開「政論性節目」？這是值得好好思考的問題。

由CCTF雲端暨聯網電視高峰論壇7月呈送的民間版白皮書，則建議除了公平競爭環境外，更要維護內容業權益，也就是要拉高管制程度。但學者認為，NCC拉高管制程度的可能性並不高。

CCTF發表的白皮書表示，比起國際，台灣OTT產業處於嚴重落後的情況，建議主管機關訂定通用的影音規範，並設立版權交易平台和公平計價機制等。另應要求國際OTT業者來台落地，營造公平競爭環境；台灣OTT產業面對網路盜版影片影響收益、大陸OTT平台傾銷影劇內容等問題，也盼政府強化管理條例，維護國內影音內容業權益。

(中國時報)