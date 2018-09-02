毒駕難舉證 員警搏命執法

2018年09月02日 04:10 中國時報 林郁平 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

去年8月國道三號香山路段南下108公里處發生警車被追撞，員警一死一傷事故，調查發現肇事司機疑吸安，毒駕釀禍。第一線執法員警無奈指出，毒駕肇事案頻傳，卻很少會依刑法公共危險罪判刑，因為法律構成要件為「致不能安全駕駛」，員警批評法令文字不切實際，不僅讓警方舉證困難，也讓毒駕者有恃無恐，屢屢吸毒上路，應速修法補漏洞。

警方指出，現行法律毒駕可依「道路交通管理處罰條例」，處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年；若導致不能安全駕駛情形，則依刑法公共危險罪，可處2年以下徒刑，得併科20萬元以下罰金。

為符合法令，警政署訂頒「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」、「測試觀察紀錄表」，員警得以目視判斷影響駕車能力現象及徵候，像是語無倫次、意識模糊、注意力無法集中及呆滯木僵等情形，另考量施用毒品可能出現的癥狀，如打哈欠、流鼻水、手腳有注射針孔痕跡及顫抖抽搐等，都會列入紀錄表中。

警政署統計，近3年警察機關取締毒駕案件，依刑法送辦，分別有312、183、156件，今年上半年也有80件，可見毒駕問題相當嚴重。但刑法公共危險罪毒駕構成要件，必須「致不能安全駕駛」，不像酒駕有明確酒精濃度標準，縱有前述紀錄癥狀，許多毒駕仍獲判無罪，讓毒駕處在法律灰色地帶，因此有立委主張刪除「致不能安全駕駛」要件。

法務部蒐集美國、加拿大、日本及歐洲諸國的立法例研究，發現部分毒品合法化國家，對毒駕卻是採「零容忍」態度；即使毒品合法的國家，一旦被查獲施用毒品後駕駛車輛，就會有刑事處罰，經舉行3次跨部會議，整合意見後，就會提出修正條文草案。

(中國時報)