東南亞僑民返台慶雙十 傳陸干預

2018年09月02日 04:10 中國時報 楊孟立 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

雙十國慶將至，外傳近期泰國、印尼、緬甸、馬來西亞等東南亞國家旅行業者，遭當地大陸大使館「約談」，凡來台參加國慶典禮的華僑，未來申請大陸簽證可能將遭刁難。僑委會痛批，這完全凸顯大陸獨裁政權的本質。

僑委會指出，大陸近來對我方海外僑務活動頻頻打壓，包括策導友我僑團改掛五星旗、對僑界友我僑領用拒發赴陸簽證箝制等，此次對東南亞華社自發性組團來台參加慶典及觀光旅遊活動進行強制干預，可見威權獨裁政權的本質，歡迎全世界僑界人士來台參加各項活動，實地體驗台灣自由民主社會的生命活力。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗指出，蔡英文上任後，承諾維持兩岸現狀，卻一直推出很多去中國化方式，導致兩岸關係一再惡化倒退陷入僵局，大陸也圍堵中華民國，手段越來越強、越來越多元，傳出欲阻撓華僑回台參加國慶典禮，此舉正是在逼華僑表態。但海外華僑處在第三地，又時常兩邊跑，很多都是沒有政治色彩。他呼籲，中國大陸不需要採取如此方式刁難僑民，「沒必要也不合適、不合理」，對華僑不公平。

民進黨立委許智傑則強調，他向來主張「兩岸一家親的兄弟之邦」，大陸如果認為兩岸是一家親，對台灣要更友善，而非一味打壓，可以把台灣當作兄弟，才是正確的方向。

(中國時報)