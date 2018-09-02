挪威花木蘭 全能作戰無極限

2018年09月02日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

挪威於2014年開始培訓全球第一支女子特種部隊「獵人部隊」，以嚴苛的訓練和高淘汰率聞名。（摘自挪威特種部隊官網）

特種部隊一向是男人的天下，可是因應時代需要，女子特種兵成為不可或缺的新戰力。美國高舉全球反恐大旗，於2001年發動阿富汗戰爭，誤打誤撞，催生出世界第一支只招收女兵的特種部隊。讓人意想不到的是全球第一支女子特種部隊的誕生地，居然是以峽灣美景著稱的挪威。

阿富汗戰爭 意外催生

有感於在阿富汗執行反恐任務，需要和當地女性互動時，男兵往往會吃閉門羹。於是身為北約一員的挪威於2014年開始培訓全球第一支女子特種部隊「獵人部隊」，必要時將這批巾幗不讓鬚眉的女性派往阿富汗、敘利亞等信奉伊斯蘭教的地區作戰。

獵人部隊以嚴苛的訓練與極低的錄取率聞名。草創第一年，只是試驗計畫，有317人申請，結果88人通過初階段選拔，之後歷經長達10個月一連串艱苦訓練，包括極地生存、反恐行動、都市戰役、遠程偵查、空降作戰等，最後只有13名女中豪傑通過考驗，淘汰率達96％。

魔鬼訓練 男人也汗顏

申請加入特種部隊的現代花木蘭，年齡介於19歲到27歲，大多是優秀的運動女將，每年約有12人結訓。對19歲的詹妮珂來說，「地獄周」的魔鬼訓練最痛苦，她得單獨行軍好幾天，行軍時幾乎沒有任何休息，身上帶著極少的食物和飲水，對體能和意志力都是極限挑戰。

要成為強悍的挪威特種女兵，必須全身裝備（22公斤的背包、武器、靴子），在森林中急行軍15公里，不得超過2小時又15分鐘；單槓引體向上6下；2分鐘內做50個仰臥起坐；40個伏地挺身；13分鐘內跑完3公里；400公尺游泳，頭25公尺潛泳，游完全程最慢不得超過11分鐘。這樣的操練讓男人都感汗顏。

女兵與男人近距離搏鬥不一定會贏，但槍法通常較準。現代戰爭比的不是拳頭，而是槍械等高科技武器，訓練有素的女兵更細心靈巧。

反恐先鋒 IS戰士剋星

在阿富汗，陌生男性不能和當地女性交談。就算發現了恐怖分子的巢穴，男兵也無法對女性搜身。由於愈來愈多的恐怖分子男扮女裝以躲避追捕，所以女特種兵在當地進行情報偵蒐、搜捕等反恐任務具有優勢。

此外，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）在阿富汗日益猖獗，凶殘冷血的IS聖戰士迷信被女人殺死會無法上天堂，得不到72名處女的獎賞，「娘子軍」出征更能讓 IS極端份子喪膽。

(中國時報)