阿富汗女戰術排 不讓鬚眉

阿富汗特種安全部隊中唯一的女戰術排。（摘自美國空軍官網）

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中國時報
／綜合報導

挪威提倡性別平等，享有「女權國家」聲譽，讓男女都有機會加入特種部隊，合情合理。但通常不准女人出門拋頭露面的阿富汗，竟然在美國特種部隊協助下，於2015年開始協助當地打造一支反恐的女子戰術排，讓女人和男人一樣拿槍上戰場，冒險犯難。

最近這支阿富汗特種安全部隊中唯一的女戰術排的作戰訓練畫面首度曝光。在喀布爾的CAPEX演習中，她們公開展示其作戰技能，包括「快速索降」，以最快的速度滑下繩索，模擬特種作戰中利用直升機進行敵後滲透。特別的是，這些女兵在操練時還包著頭巾。

要加入這支戰術排，必須是阿富汗國民軍或阿富汗國家警察的軍士官，識字且身體健康。志願者接受為期一周的評估，包括體能測驗，如：仰臥起坐、伏地挺身、跑3000公尺、讀寫測試等。通過評估後，須接受8周基本培訓課程，評估和培訓都由美軍女顧問監督。

阿富汗人民信仰以伊斯蘭教為主，當地穆斯林女性不能與家庭成員以外的男性接觸，因此阿富汗部隊在執行搜查等任務時，需女兵支援。兩年前，女戰術排成員不乏一些大媽，現在則年紀較輕。在反恐行動中，她們專門負責婦女和兒童的搜查、盤問和醫療救助。

一名受訓的女性說：「如果看到我們的演練影片或照片，就知道男人能做的事情，女人也能。」

(中國時報)

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