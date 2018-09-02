密閉空間多不便 潛艦女兵禁區

美國海軍為了讓女性上潛艦服役，不惜斥巨資對潛艦內部設施進行改造，以符合女性官兵需要。（摘自美國海軍官網）

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中國時報
／綜合報導

越來越多女性投身軍旅，女炮兵、女狙擊手、戰機女飛官和女蛙人不再稀奇。只是海軍潛艦部隊幾乎看不到女性官兵的身影，我國潛艦也是女兵止步。雖然各國軍隊順應性別平等的世界潮流，允許女性進入更多的軍種服役，但潛艦，除了少數例外，基本上仍是女兵的禁區。

一般認為潛艦部隊不適合女兵，主要是因為潛艦內部空間狹窄，床位不夠，艦兵僅能輪流睡「熱鋪」（床鋪24小時都是熱的），要為女兵安排獨立的起居空間有難度。英國海軍曾明言，潛艦上不便實施兩性管理，所以女性軍人不得在潛艦服役。

另一個原因是男女生理構造不同，女性在水下更易罹患可能致命的減壓症（俗稱潛水夫病）。水兵在潛艦或潛水等高氣壓下長時間從事水下作業，在轉入地面時，血中易形成氣泡造成靜脈氣栓或肺氣栓，輕則引起肌肉關節疼痛，重則癱瘓死亡。

不過現代醫學證明，儘管女性罹患減壓症的風險較高，但絕沒有高到須禁入潛艦服役的程度。

而潛艦出海的時間長，空間密閉生活單調，男兵家屬擔心艦上爆發不倫戀。美國於2010年解除女兵不得上潛艦服役的禁令後，曾傳出核潛艦上女兵遭偷拍醜聞。解禁4年後，懷俄明號核子動力潛艦上驚爆數名男兵攜帶手機、iPod Touch等違禁品，偷拍女兵淋浴、更衣長達10個月，更將影片轉發給其他同袍。此案4名被害人是首批獲准登上潛艦的女兵。

儘管如此，嘗試讓女性進入潛艦服役的努力沒有停止過。美海軍允許潛艦招收女兵後，就對潛艦內部加以改造，比如適當調整閥門、潛望鏡等，並增加適合的洗手間。法國下一代攻擊核潛艦在設計時，就已經可以同時容納男性和女性水兵。

南韓海軍也計畫在2020年加入實戰部署的3000噸級新型潛艦（張保皋級Ⅲ型）考慮納入配置女兵寢室和衛生設備。我國已宣布海軍將研擬潛艦內部空間構改，未來新造潛艦也會將女性空間需求納入考量。

(中國時報)

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