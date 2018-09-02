英姿颯爽 誰知北韓女兵辛酸淚

2018年09月02日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

英姿颯爽的女兵是各國閱兵儀式中最亮麗的風景，尤其神祕的北韓女兵穿短裙踢正步，整齊畫一的步伐，像踩著彈簧前進，更令人印象深刻。

北韓正步是在蘇式正步的基礎上加以改良，創造出自己獨特風格。正步行進時不擺臂高抬腿，前進時重心在兩腳間快速變化，這樣更能彰顯氣勢但難度更高。

為了凸顯高昂的戰鬥意志，北韓故意把正步的高度定的很高，亞洲人的身材又相對比較矮小，這樣的高度很難達到，於是就有點像踮著腳踢，加上速度快，腿抬到最高點馬上就要用力收回，就給人蹦跳的感覺。

專家表示，這樣的正步訓練耗時費力，不適合亞洲人體格，不少國家都放棄90度踢腿的要求。

然而，北韓大軍卻堅持這種大角度正步，女兵的表現絲毫不比男兵遜色。對北韓女兵來說，亮麗吸睛的背後是長時間苦練，她們還經常忍飢挨餓，遭長官脅迫性侵更是揮之不去的夢魘。

北韓軍隊規模名列全球第四，女兵比例約占4成。1990年代北韓發生大飢荒後，嬰兒夭折率高，生育率低，為彌補兵源短缺，當局規定自2015年開始，凡17歲至20歲通過體和健檢的女性，均需服役到23歲。

脫北者曾爆料說，軍事訓練的壓力和軍糧不足導致營養不良，許多女性入伍後不久就停經，而且北韓軍中性騷擾十分普遍，受到上級軍官性暴力是常事。

一名脫北女兵訴說自己的慘痛經歷。那年她18歲，一名45歲的將軍單獨將她留下，說要看她營養不良的情況有沒有必要送醫，結果她慘遭毆打和性侵，還被恐嚇不得聲張。

受害女兵擔心遭到報復，通常忍氣吞聲，不敢出面控訴，所以加害者不會受到懲罰。在北韓父權社會，女性遭到家暴不會有人舉報，軍中也是一樣。

(中國時報)