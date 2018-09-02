美擬砸600億美元投資海外

2018年09月02日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

為了抗衡中國大陸「一帶一路」在全球日增的影響力，美國即將敲定將數個融資機構整併的法案。新機構「美國國際開發金融公司」能夠砸下總額600億美元（約台幣1兆8411億元）的銀彈，加大投資其他國家基礎建設。

《華爾街日報》31日刊出題為《為抗衡中國，美國要追加數十億美元海外投資》的報導，內容提到新法案將強化美國在國際開發案扮演的角色，整合眾多職權相近卻默默無名的政府部門，成立一個名為「美國國際開發金融公司」的新機構。它有權提供多達600億美元的開發融資，撥款上限比目前同樣功能的機構多出逾1倍。

由於受到川普政府支持，該法案今年夏天不費吹灰之力通過眾院表決，但在參院將面臨最大挑戰。國會正努力排除最後障礙使法案過關。該案由共和黨籍眾議員約霍、共和黨籍參議員柯克、民主黨籍參議員庫恩斯等聯合提出。

「美國國際開發金融公司」將掌握廣大的權利，與大陸競逐挹注其他國家重大建設與開發案的角色。它的主體是前美國總統尼克森1971年成立的「海外民間投資公司」（OPIC），用來協助美國企業投資開發中與新興市場，以進一步達成美國政府對外政策的目標。

OPIC過去40年來皆呈獲利狀態，也幫助削減85億美元的赤字，但去年差一點遭美國總統川普廢除，理由是該機構實施「干預自由市場的不必要手段」。

強化國際開發地位

川普政府、共和黨與民主黨積極推動新法案，反映華府上下擔憂雄心勃勃的大陸，透過「一帶一路」把全球貿易路線導向北京。大陸自2013年宣布該計畫以來在全球大展拳腳，據信北京決意斥資或者放貸數以兆計的美元，在各國修建高速公路、鐵路與港口。

新法案聯名提案人、共和黨籍聯邦眾議員約霍說，「人們開始察覺中國正在做的事，並體認到我們必須遏制這一切」。民主黨籍參議員庫恩斯8月指出，法案距離通過已經「近在眼前」，「參院僅剩幾票之差，鑑於白宮的參與和持續努力，我對法案保持樂觀。我們會成功」。

除了美國擬提供融資，給各國「多一個選擇」，歐洲聯盟（歐盟）也準備推出「歐亞連結戰略」計畫，加強與亞洲的經濟合作。德國媒體引述歐盟內部文件報導，歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼預計9月19日提出歐盟─亞洲連結戰略，核心計畫是加強歐亞間的能源、交通及科技合作，而在教育、研究、創意、文化及旅遊方面亦會增進交流。歐盟各國外長預計在10月的會議上討論及通過有關計畫。

歐盟亞洲 深化合作

歐盟內部文件批評大陸的一帶一路政策，指「中國向各國借出大筆金錢，令他們養成依賴，深陷債務之中。」一帶一路政策簽署國達90個，預計2027年基建規模達1.3兆美元。歐盟成員國之一希臘，更與大陸達成合作諒解備忘錄，令歐盟深感威脅。

(中國時報)