陸軟實力強攻 非洲成戰友

2018年09月02日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸《環球時報》引述美國非洲戰略研究中心網站8月30日文章指出，大陸在非洲影響力愈益彰顯。大陸的大戰略分三方面。一是希望全面建成小康社會。二是謀求地區和全球領導地位。希望成為「世界一流國家」，快速軍事現代化和經濟及外交影響力擴大均屬這個目標。三是謀求通過民企和國企向海外擴大大陸影響力。

文章表示，大陸視非洲為實現這些目標的關鍵角色之一。非洲還是對大陸經濟增長至關重要的自然資源來源地。此外，非洲被視為在大陸影響和左右國際決策方面的夥伴。非洲在聯合國大會是最大投票集團，其地區組織成員參與大陸謀求施加影響的多個國際機構。非洲領導人大多歡迎大陸的新接觸，稱讚北京「平等」對待非洲人。

文章說，大陸在非洲大力推進軟實力始於2000年成立陸非合作論壇。今年峰會將於北京舉行。這次論壇也代表了最廣泛的非洲利益攸關方。如今，大陸積極與非洲的公民社會、專業團體和私營企業接觸。2016年「非洲晴雨表」在36個非洲國家的調查發現，63％受訪者認為大陸的經濟和政治影響是正面的。

文章指出，北京正尋找新接觸領域。今年7月在北京舉行陸非智庫論壇第7屆會議，380多名來自非陸智庫的負責人和高級研究員與會。另一新管道是陸非媒體合作論壇。大陸媒體自上世紀60年代起就涉足非洲，但創立平台與非洲媒體人士交流並施加影響的做法近年才有。

大陸已把授予非洲政府領導人的獎學金名額從每年200個增至1000個。培訓如今包括非洲議會、地方政府、中立組織甚至反對黨。高層官員通常在北京培訓，中低層官員被派往地方機構去了解管理、行政和預算。

第18屆陸非合作論壇將於3至4日在北京登場，中共總書記習近平將出席主持。大陸外交部長王毅表示，本次北京峰會是陸非合作論壇成立以來，繼2006年北京峰會、2015年約翰尼斯堡峰會之後，陸非友好大家庭的又一次大團圓，也是大陸今年舉辦的規模最大、外國領導人出席人數最多的主場外交。

(中國時報)