炸死叛軍領袖 烏俄互控是凶手

烏克蘭東部親俄叛軍領袖札哈爾申科被炸死後，一名女子在頓涅茨克市街頭一處掛有其遺照的地點獻花哀悼。（路透）

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中國時報
／綜合報導

烏克蘭東部親俄叛軍控制的頓涅茨克一間咖啡館8月31日遭炸彈攻擊，11人當場喪命，其中1死者是叛軍領袖札哈爾申科，另有3人受傷，傷者中包括一位高層官員。至於誰是爆炸案的幕後主使者，俄羅斯與烏克蘭互踢皮球，互控是對方所為。

42歲的札哈爾申科是烏克蘭4年前爆發內戰以來，罹難者中層級最高的叛軍領袖。札哈爾申科遇害後，頓涅茨克人民共和國（DPR）發表聲明，指控爆炸為烏克蘭安全局策動，DPR領導層並緊急召開會議，推舉副總理特拉佩茲尼科夫為代總統。

在基輔，烏克蘭政府極力撇清，稱札哈爾申科之死是分離主義派系內訌的結果。還強調，並非事事對俄國言聽計從的札哈爾申科已成為俄羅斯的障礙，所以也不排除是俄羅斯下的黑手。

在莫斯科，俄國外交部發表聲明，指札哈爾申科遇害是「恐怖主義行為」，將影響明斯克協議的執行以及烏東地區的政治調解。

俄國總統普丁譴責這是邪惡罪行，目的是破壞烏東脆弱的和平，但他沒有直指烏克蘭是幕後主使者，並承諾會支持頓涅茨克的居民。

2014年烏東爆發衝突，頓涅茨克州和盧甘斯克州先後自行成立共和國，但均不獲國際社會承認。其中札哈爾申科獲俄羅斯支持，當選成為DPR第一任總統。2015年在國際調停下，烏克蘭與烏東叛軍達成停火協議，但前線區域仍不時爆發零星衝突。

(中國時報)

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