陸禦敵猛布局 美居下風

2018年09月02日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

《今日俄羅斯》8月31日評論指出，美國總統川普不明智的對陸貿易戰帶來的窘境與風險正迅速成為現實。它將在太多層面對美國產生適得其反的效果。這並非只是反川普人士的信口開河，而是正迅速成為一種主流觀點。

評論稱，當初有人覺得大陸未必比美國更能經受住這場貿易風暴。但大陸出口沒有急轉直下，而是看起來相當平穩。人民幣（走弱）使大陸對美出口產品變得更便宜，從而抑制了美國（加徵）關稅的效果。而對大陸商家和消費者來說，美國進口商品變得更貴，倘若這種趨勢持續，大陸人將減少購買美國貨，但沒任何跡象表明美國人會減少購買大陸商品。

評論引述專家看法，事實上貿易戰不會導致大陸經濟明顯放緩，因為北京能通過財政刺激等措施抵消對美出口下降的影響。大陸GDP也不會受影響，因為北京會採取所有必要措施實現增長目標。這就像不可思議的「4D國際象棋」，而川普可能就是個傻子。

評論指出，大陸並非僅通過針鋒相對的關稅反擊美國，還在積極主動研究從長遠角度超越美國。例如，近來有報導稱大陸的造幣廠正開足馬力為尼泊爾、泰國、孟加拉、斯里蘭卡、馬來西亞、巴西和波蘭等國印製鈔票。這些國家大多有個共同點—正迫切或表示將加入宏偉的「一帶一路」合作，這已成美國的一個經濟心病。印鈔這事本身並不會削弱或損害美國。但從長期看，這是「改變遊戲」的整體戰略的一部分。允許大陸印鈔的國家，需對北京懷有強烈信任感。

評論稱，有種流行卻無知的觀念認為，增長放緩或將迫使大陸退出貿易戰。這大錯特錯，至少從彼得森國際經濟研究所的分析來看是這樣。該智庫專家拉迪最近表示，「所謂大陸正大幅放緩固定資產投資的說法完全基於錯誤資料，也沒切實證據表明大陸消費正趨弱。」正是此類誤讀慫恿川普升級美陸經濟對峙。

評論表示，大陸並未沿襲其他經濟體的套路。如專家所言，大陸的金融和財政狀況根本沒指向雷曼時刻。這並非說貿易戰不會對大陸產生有害影響。但高估貿易戰效果並採取鷹派立場，認為大陸並無擼起袖子與美國過招的「厲害招數」和後備計畫，將對美國產生同樣有害的影響。

(中國時報)