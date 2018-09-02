NAFTA喬不攏 美加周三續談判

2018年09月02日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國與加拿大就修訂《北美自由貿易協定》（NAFTA）談判4天，結果未能於美方設定的8月31日期限達成協議。除了對奶製品、仲裁機制問題仍僵持不下外，美國總統川普大嘴巴爆出一句美加談判「完全由我們說了算」，意外成了當天談判破裂的導火線。

美國貿易代表萊海澤說，美加將於下周三（9月5日）繼續談判，加拿大仍有時間加入新的區域貿易協定。川普已通知國會，他計畫在90天後簽署先前與墨西哥達成的貿易協議，也還可能與加拿大簽署協議。

加拿大首席談判代表、外長方慧蘭31日與萊海澤結束會談後表示：「這是非常複雜的協議，我們還在繼續努力。」

美加的最大分歧點在於，針對NAFTA協定第19章的「反傾銷仲裁機制」，美國提議取消，但加拿大將此視為底線。先前川普政府提出向加拿大軟木等產品加徵關稅時，加拿大就是靠這項條款來掣肘美國。此外，加拿大對美國奶製品的超高關稅，也是美方致力擺平的議題。

原本據傳，加拿大有意以降低奶製品關稅，換取保留反傾銷仲裁機制。不料在31日早上，加拿大《多倫多星報》披露了前一天川普接受美媒專訪時的私下談話，而他誇口稱美加談判「完全由我們說了算」（totally on our terms）。雙方談判氣氛因而變差。

川普在專訪時稱，絕不會向加拿大做任何讓步，並指自己不能公開說這些話，因為「這會太侮辱人，他們會拒絕達成協議…而我又不能殺了他們。」他還透露，他一再拿汽車關稅當威脅，是要迫使加拿大受驚屈服。

上述談話曝光後，川普推文抱怨媒體走漏內容，背棄了他的信任，不過他又說「至少加拿大已經清楚我的立場」！

美加計畫9月5日再度談判，加拿大外長方慧蘭態度強硬，表明加方只會在好協議上簽字。她說，加拿大總理杜魯道已多次明言，不會隨便簽署協議，而好協議就是符合加拿大國家利益的協議。

(中國時報)