中藥添香氣 老人小孩都愛吃

「美香飲食店」獨家改良過的餛飩，添入中藥配方，鹹香夠味、入口即化，老人小孩都能輕鬆享用。（蔡依珍攝）

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中國時報
「美香飲食店」第2代林詹秀卿獨家改良過的餛飩，添入中藥配方，老人小孩都能輕鬆享用。（蔡依珍攝）

桃園市「美香飲食店」約60年前就在桃園大廟開張，一路換到東方戲院與現今的民權路店面，堅持純手工古早味，靠著三角湯圓、手工肉羹和獨門餛飩3樣小吃，熱賣超過1甲子，尤其獨家改良過的餛飩添入中藥配方，鹹香滑嫩、入口即化，老人小孩都能「咕溜」輕鬆吞下肚。

第2代林詹秀卿說，婆婆林謝勤當年靠著擺攤拉拔9個孩子長大，一路從路邊攤賣到店面，1979年搬到民權路，還首創以貢丸、魚丸煮湯，逐漸風靡全省，成為台灣特色小吃，鹹湯圓、肉羹麵和餛飩麵更是「鎮店三寶」，養出一群挑嘴的老顧客。

林詹秀卿說，餛飩原是大陸江浙地區美食，婆婆用心改良，添入以中藥為主體的獨特香料，並選擇有嚼勁的豬後腿肉，再用薄如蟬翼的麵皮緊緊裹住，個個緊實飽滿，湯頭更是熬煮多時的大骨湯，加進油蔥酥和時令蔬菜，煮熟的餛飩飄在湯裡，浮沉在綠葉間，就像游在水池裡的錦鯉般，令人賞心悅目。

第3代林岳蓉說，做小吃真的很辛苦，不忍年事已高的父母奔走，她和妹妹、弟弟有空就回來幫忙，因堅持手工現擀現包，姐弟3人從小就得幫忙，常累得趴在包好的餛飩上睡著，但也因為用心和堅持，死忠顧客一吃就是1甲子。

地址：桃園市桃園區民權路100號

電話：（03）3324423

營業時間：上午9點半至晚間10點半

售價：餛飩麵60元

(中國時報)

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