內餡入口即化 每天現剁2小時

2018年09月02日 04:10 中國時報 許素惠 ）

餛飩湯要吃出箇中美味，關鍵就在於內餡，雲林縣虎尾鎮第一銀行斜對面「浙江湯包」的餛飩，是老板邵萬劍和老婆張淑惠特製的美食精品，除了天天現買豬肉和鮮蝦外，為讓內餡入口即化，夫妻堅持手工搗剁2小時，用心做出的餛飩成為老饕們的最愛。

虎尾早年因設立糖廠吸引許多其他鄉鎮的移民，孕育出不同的美食特色，不過邵萬劍既不是山林小孩，也不是海口囝仔，而是來自大陸浙江的新住民，小學就來台依親的他，傳承了爺爺製作麵食的好手藝。

「浙江湯包」賣的料理品項很多，餛飩湯則是店內最夯的湯品，大多數客人都是衝著他的手工新鮮餛飩而來，大又飽滿的餛飩加上一團麵，分量十足，就連大男人也能以50元銅板價飽餐一頓。

邵萬劍強調，他的鮮肉內餡一定採買最新鮮的溫體豬肉，經過他和老婆接力2小時搗剁，讓肉質更黏稠，煮熟後可以達到入口即化程度，鮮蝦餛飩則包裹一整隻蝦，而不是碎蝦肉，讓客人吃到最棒的口感。

邵萬劍說，除了湯品和加麵外，他也把餛飩料理成乾的炒手，淋上特製辣油，曾有客人吃完1碗嫌不夠過癮，一口氣吃掉2碗。

地址：雲林縣虎尾鎮新興路56號

電話：（05）6311767

營業時間：上午10點半至晚間8點半，周三公休

售價：鮮肉餛飩湯30元、鮮肉餛飩麵50元；鮮蝦餛飩湯50元、鮮蝦餛飩麵70元

(中國時報)