飄香80載 打造餛飩的故鄉

2018年09月02日 04:10 中國時報 林和生 ）

說起屏東里港美食，首推皮薄內餡紮實的「里港文富餛飩」，起源於1931年由福州來台謀生的趙文富，原是裁縫師的他，因緣際會下習得餛飩料理方式，由一碗2角賣起，如今已傳承至第3代、飄香近80年，甚至打造里港成為「餛飩的故鄉」，寫下地方一頁歷史。

長孫趙壽全指出，祖父初來台灣靠一把剪刀維生，但因識字不多，做生意常吃虧，直到1941年遇到福州同鄉，教他如何做餛飩及擀餛飩皮，就這樣開起餛飩攤養家糊口，也揭開里港餛飩之鄉的序幕。

後代子孫依著獨家傳承的麵粉比例製作餛飩皮，皮薄卻不軟爛，內餡使用豬後腿肉，吃來特別有嚼勁，「文富餛飩」現今在里港街頭共有4家店面，經營者皆有親戚關係。

趙壽全說，起初自己同樣經營店面，配送同時嗅到通路商機，因此不跟家人搶生意，轉而將戰場瞄準全省超市與量販店，1990年代正好跟上超市通路崛起，一舉打響里港文富餛飩名號。

目前全台點心攤、團膳甚至機上空廚，都能輕易吃到里港餛飩，他更加碼研發炸餛飩、紅油炒手，正式讓里港知名小吃走出屏東、邁向全台。

地址：屏東縣里港鄉大平村四維路67號

電話：（08）7758979

營業時間：上午8點至中午12點、下午1點至下午5點，周六、日公休

售價：餛飩210克60元、300克75元

(中國時報)