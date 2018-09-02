飄香80載 打造餛飩的故鄉

里港餛飩第3代趙壽全（左）打開通路，將地方小吃走出屏東、賣往全台。（林和生攝）

友善列印
中國時報

說起屏東里港美食，首推皮薄內餡紮實的「里港文富餛飩」，起源於1931年由福州來台謀生的趙文富，原是裁縫師的他，因緣際會下習得餛飩料理方式，由一碗2角賣起，如今已傳承至第3代、飄香近80年，甚至打造里港成為「餛飩的故鄉」，寫下地方一頁歷史。

長孫趙壽全指出，祖父初來台灣靠一把剪刀維生，但因識字不多，做生意常吃虧，直到1941年遇到福州同鄉，教他如何做餛飩及擀餛飩皮，就這樣開起餛飩攤養家糊口，也揭開里港餛飩之鄉的序幕。

後代子孫依著獨家傳承的麵粉比例製作餛飩皮，皮薄卻不軟爛，內餡使用豬後腿肉，吃來特別有嚼勁，「文富餛飩」現今在里港街頭共有4家店面，經營者皆有親戚關係。

趙壽全說，起初自己同樣經營店面，配送同時嗅到通路商機，因此不跟家人搶生意，轉而將戰場瞄準全省超市與量販店，1990年代正好跟上超市通路崛起，一舉打響里港文富餛飩名號。

目前全台點心攤、團膳甚至機上空廚，都能輕易吃到里港餛飩，他更加碼研發炸餛飩、紅油炒手，正式讓里港知名小吃走出屏東、邁向全台。

地址：屏東縣里港鄉大平村四維路67號

電話：（08）7758979

營業時間：上午8點至中午12點、下午1點至下午5點，周六、日公休

售價：餛飩210克60元、300克75元

(中國時報)

內餡入口即化 每天現剁2小時 主打手工現包 CP值破表

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。