布農族風味 抓住旅客的胃

2018年09月02日 04:10 中國時報 沈揮勝 ）

南投縣信義鄉地利村（達瑪巒部落）是省道台16線連接丹大林道，穿越中央山脈通往花蓮縣七彩湖的最後1個部落，因位處深山，布農族母女司秀美、全慧萍，特別在部落入口處經營「SIKAKA複合餐飲店」，用南投意麵或黃麵搭配自製的餛飩，提供原民風味餛飩麵，成為過往旅客最好的歇腳處。

SIKAKA在布農族語中，有休息、放鬆、停留吃吃喝喝、沉醉於美食而忘了回家的意味。司秀美與全慧萍母女2人抱持「擄住在地鄉親味蕾、讓外地客吃了還想再來」思維，不斷參與美食研習，還考取證照，用在地特色食材，嘗試烹調具有布農風味的餐食。

SIKAKA提供手工包製的餛飩麵、餛飩湯，搭配蔥花蛋最對味，另有什錦麵、各類炒飯搭配野菜也受歡迎，還提供冰沙、冷飲等消暑聖品。因應部落族親清晨上工，通常還沒天亮就已開門，有早餐厚片、巧克力奶酥等及各種麵食和炒飯。

司秀美與女兒2012年合作開設這家SIKAKA小店，發揮所學及創意，從門面招牌到牆面與桌椅陳設，都充滿原民特色，日月潭國家風景區管理處在濁水溪各部落中挑選、培訓、輔導與推薦SIKAKA，讓這家店成為濁水溪線部落區重要的亮點商家之一。

地址：南投縣信義鄉地利村開信巷7-5號

電話：（049）2742988、0988773863

營業時間：清晨5點到下午2點

售價：餛飩麵60元、餛飩湯30元、蔥花蛋50元

(中國時報)