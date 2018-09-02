徐佳青失言 老兵要求道歉

2018年09月02日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

民進黨副祕書長徐佳青一席「金門八二三戰役是國民黨與共產黨打仗，與民進黨何干」的言論持續發酵，中華民國八二三戰役戰友總會近日抗議電話瘋狂湧入，總會理事長連城珍表示，全台剩下逾1萬6000名老兵，老兵們相當難過「沒有我們當年打仗，怎麼會有民進黨存在」，要求民進黨公開道歉，否則將包圍民進黨、爭取尊嚴。

沒有老兵 哪來今日台灣

八二三戰役戰友總會1日號召多名老兵齊聚，他們舉行記者會要求民進黨主席蔡英文、徐佳青公開道歉。連城珍表示，全台逾1萬6000名參戰老兵相當氣憤，接連好幾天不斷打電話至總會，要求他們要替老兵們爭取尊嚴，平均85歲的老兵們不爭名、不爭利，只想讓社會大眾了解他們、認清事實，不該被無情的傷害。還有不少老兵因此流下淚來，「如果沒有我們，會有現今的台灣及民進黨嗎？」

連城珍怒批，徐佳青的言論荒謬，當時一張召集令大家一個跟著一個上戰場，因為他們的付出以及金門、馬祖當地民眾協助，才得以保住台灣現今的發展與繁榮，此言論不僅讓老兵們無法接受，戰亡將士遺族們更是痛心。

戰友不分藍綠 應還公道

連城珍說，外界常誤為八二三戰役戰友就是藍營、就是深藍，但他們成員多元，老兵們分散全台各地，包含藍、綠不同政黨，用藍綠解讀八二三戰役太過膚淺，八二三戰役是台灣的榮耀，保住現今的發展。

八二三戰役戰友總會常務理事林石諒感概說，「戰爭是瞬息萬變，隨時都會死人的，當時他們力保金門才有現在的台灣，但現在當局者都把他們當年的付出忘記了！」

八二三戰役戰友總會總顧問施福連相當氣憤，他說執政黨應該還給老兵們一個公道，戰役發生當時，根本沒有民進黨，如果沒有他們當初犧牲奉獻，民進黨還會存在嗎？「民進黨缺乏的就是飲水思源，吃水果要拜樹頭！」

(中國時報)