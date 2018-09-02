花博試營運 藍綠議員別苗頭

台中市議會國民黨團昨前往3個園區視察，手拿「花博試營運、工程未完工」等標語。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導
台中世界花博營運總部執行長、市府副秘書長郭坤明（右二）1日在「台中花博試營運計畫記者會」表示，花博邁入全新「試營運」階段，確保各項設備都能到位，將如期如質在11月3日開幕。（盧金足攝）

台中世界花博會進入試營運階段，台中市議會國民黨團1日抵豐原園區勘查，現場大門深鎖，策布展等工程未完成，痛批「簡直就像工地！」。民進黨團則譴責藍營為選舉作秀，硬闖園區，扭曲試營運的目的，呼籲「麥擱亂啊！」不要見不得花博好。

樹未植看不到花海

國民黨團1日展開花博3個園區考察，首站抵達豐原葫蘆墩園區。黨團書記長李中指出，台中市長林佳龍稱9月試營運讓民眾來看，但裡面人行道未鋪設、樹木還沒植、挖土機進駐，施工人員忙進忙出組裝與鋪設，看不到花海，亂糟糟就像工地。

台中市議員黃馨慧表示，有民眾拿相機想要捕捉畫面，卻敗興而歸，這是試營運？黨團要求市府向議會報告實際進度落後情形，並提出趕工計畫。

綠指非試賣未開放

民進黨團召集人李天生則嚴厲譴責，抨擊國民黨在試營運期間硬闖花博園區，花博門票寫明開幕時間是11月3日，藍營不斷放出錯誤訊息，誤導民眾，損害花錢買票民眾的權益，試營運不是百貨公司的「試賣」，主要是進行各項安全、人流動線、電力、安全、衛生、交通管制，不對一般民眾開放。

11月3日如期開幕

台中市新聞局1日在陽明大樓舉行「台中花博試營運計畫記者會」，台中世界花博營運總部執行長、市府副祕書長郭坤明表示，籌辦多年的2018台中世界花博1日邁入全新「試營運」階段，各場館營管人員陸續進駐園區，並依期程開始進行人流動線、電力、安全等測試，確保各項設備都能到位，將如期如質在11月3日開幕。

(中國時報)

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