芒子芒大埤種電 農友憂汙染

2018年09月02日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

太陽能發電板發電箱，疑因電線短路自燃。（李其樺翻攝）

居民在水塘發現死魚，懷疑是重金屬汙染。（李其樺翻攝）

元晶太陽能科技公司去年和嘉南農田水利會簽約，投入8000萬元在台南市玉井區芒子芒大埤建置太陽能發電板，屢經居民抗議停工至今。日前發電板電箱突然自行燃燒，居民擔憂造成重金屬汙染埤塘，1日上午再度發動抗爭，要求全面停工，並拆除太陽能板，還給居民乾淨灌溉用水。嘉南農田水利會回應，會繼續和居民溝通協商。

電箱自燃 發現死魚

當地的三和里長陳海永表示，水利會將芒子芒大埤租給業者架設太陽能板，事前未開公聽會告知居民，等蓋到一半時，居民於去年10月發動抗爭才停工。後續雖有召開說明會和協調會，但是水利會和業者只強調不會有任何汙染，毫無溝通誠意。

陳海永說，上月27日居民發現，有一塊太陽能發電板下方電箱，疑因下大雨造成電線短路自行燃燒，隨即在下游發現死魚流出，由於芒子芒大埤供應周邊83公頃農田用水，居民擔憂重金屬透過池水汙染土地和作物，決定再度發動抗爭行動。

市議員參選人周奕齊1日上午到場聲援居民表示，蔡政府推動太陽能發電，鼓勵民間屋頂、農田和水上型種電，不僅事前沒有周延規畫和擬訂完備法規，還製造汙染害農民無法耕作，他們要求水利會和業者拆除太陽能板，還給居民乾淨灌溉用水，否則絕對抗爭到底。

水利會有誠意溝通

嘉南農田水利會回應，指該案為業者和台電申請太陽能發電，經台南市府核准，業者再向水利會承租芒子芒大埤，簽約20年，將興建發電量1500萬瓦的太陽能發電板，經費8000萬元由業者支出，去年6月施工，原本預定去年底完工，如今遭抗爭，後續則要看承租業者意願才能決定，也會努力和居民溝通協商。

(中國時報)