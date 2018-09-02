崩塌有驚無險 崗山之眼復園

2018年09月02日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄人氣景點崗山之眼逼近60萬人潮，但驚傳不敵豪雨侵襲，出現邊坡崩塌，網友直擊拍照PO網，憂心逾40米高天空廊道暗藏危機；觀光局獲悉會同大地技師現場勘查，發現崩塌範圍於園區外，不影響主塔柱結構，確認安全無慮後，1日恢復開園。

上月底，高雄遭連日豪雨狂「炸」，前日有民眾到崗山之眼旁好漢坡健行，驚見天空廊道基座下方山坡有崩塌情況，恐怕有安全上疑慮，PO網提醒民眾小心。

3處崩塌都在園區外

據觀光局掌握園區外有3處崩塌，總面積約100平方公尺，暫以帆布覆蓋保護避免土石繼續滑落，預計1周內完成強化邊坡排水設施及導水，避免日後豪雨沖刷再度造成土壤流失。

高市觀光局長曾姿雯表示，崗山之眼由專業技師簽證，並經高雄市結構工程技師公會審查合格，平日園區邊坡及橋梁也委由專業廠商定期監測，汛期每月1次、非汛期每2月1次，若遇豪雨、颱風及地震5級以上會再進行特殊檢測。

周內強化防土壤流失

曾姿雯說，為確保遊客安全，昨早請來大地技師勘查，確認是表層土壤流失，植批隨著水滑動，但橋粱、邊坡監測數據無異常；天空廊道基樁打進地底約12米的穩固岩盤，考量整體安全無疑慮，昨已重新開園。

不過，民眾憂心將來崗山之眼纜車計畫是否停擺？曾姿雯提到，纜車計畫仍積極與立委邱志偉爭取經費，而後須進行先期環評作業，興建選址嚴選穩固基盤，同時進行地震、下雨等監測。

(中國時報)