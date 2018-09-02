失敗攝影展 朱立倫歡喜糗自己

新北市長朱立倫1日出席失敗新聞攝影展，強調這張照片能夠證明他沒有戴假髮。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

由媒體記者自行發起的「第一屆失敗新聞攝影」實體展，1日在新北市府一樓大廳開幕，新北市長朱立倫參加潑水節，被淋得全身濕的狼狽照片，註解為「哥淋的不是雨，是新北市400萬人民的喜悅」被網友票選為醜照第一名，朱立倫出席大方笑稱，這照片證明「我沒有戴假髮」，展現十足風度與幽默，獲得台下的如雷掌聲。

由新北市媒體人發起的失敗新聞攝影大賞，徵集各地記者或新聞聯絡人拍的失敗新聞照片，在這些不合媒體需求的照片中，卻有許多亮點與驚喜，活動推出引發國內外網友瘋狂討論，實體展即日起在新北市府大廳東側，一路展到10日。

包括前總統馬英九、新北市長朱立倫、前縣長周錫瑋、國民黨新北市長參選人侯友宜都先後到場，欣賞自己網路票選出「最醜」的照片。

朱立倫表示，潑水節活動那天真的很慘，好多好多的水柱水球攻擊，潑水節就是祝福，400萬人的祝福，也許有一些人有一些憤怒或者是有些不滿，透過潑水大家都可以表現出來，博君一笑，無傷大雅。

他也笑說，政治人物不一定要很「假掰」或正經八百，該穿高腰褲就穿高腰褲，冠軍照可證明「我沒有戴假髮」，太太說如果戴假髮應該要戴多一點，不可能這麼少，他從來不覺得自己帥，表現最真實的一面最好，「沒有得獎的政治人物也不要氣餒，明年再來」，幽默致詞獲得台下如雷掌聲。

主辦人葉冠妤、譚宇哲共同表示，本次活動發想自日本溜冰好手羽生結弦失敗攝影大賽，雖是失敗攝影，但每張照片記者辛苦拍攝而來，本來很擔心會得罪照片中的長官們，所幸大家都很包容，活動沒有政治傾向，只求博君一笑。

(中國時報)

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