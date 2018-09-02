賴揆警大喊話 編千億退撫基金

行政院長賴清德1日赴警大喊話，強調年改讓未來投入軍公教的學生們，也能領到退休金。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

行政院長賴清德1日出席警大校慶暨開學典禮，趁機向學生喊話，強調年金改革是要讓未來投入軍公教一職的大家也能順利領到退休金，不但省下來的錢投入退撫基金、明年起還分10年編1000億進退撫基金，是健全軍公教體制的重大改革，他也允諾會全力照顧大家、期勉學生致力所學、成為社會安定力量。

賴清德感謝警大82年來春風化雨，樹立警政、消防、移民、海巡、還有國家安全等工作的無數英才，是人民安心，社會安定，國家安全的重要力量，並親自頒發第15屆傑出校友獎牌，給刑事警察局前副局長馬振華、前警大警監教官陳明傳、台北市消防局長吳俊鴻、海巡署副署長蔡長孟、矯正署高雄監獄典獄長王文笔、台中市警察局長楊源明和泰國陸軍情報廳兼鄰國事務協調中心參謀兼中級軍事法官滿地鵬編才等7人。

賴清德表示，警大肩負國家重大任務，每位學生學成後，將成為人民的保母、救災的英雄、國家門戶的守門員、海洋的守護者、棄邪歸正的導師等，更是國家安全的基石，話鋒一轉提到年金改革是要讓即將投入軍公教的大家，在服務期滿後都能順利領到退休金，強調節省下來的經費，全數投入軍公教退撫基金，並從明年起分10年編列1000億元投入基金，讓退撫基金可以永續，現在或未來的公務員都能領得到錢。

(中國時報)

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