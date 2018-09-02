台中敬老愛心卡 將設小黃專線

2018年09月02日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

「卡」好用！台中市擴充敬老愛心卡使用功能，診所與計程車將自9月起陸續加入服務，民眾除能在全市30間衛生所看診時折抵部分負擔及掛號費，17日起預計將有上百間基層診所加入服務；25日起全市1500輛計程車也能以敬老愛心卡折抵乘車費。

台中市社會局長呂建德表示，台中市敬老愛心卡累積發卡約31萬2017張，符合資格的申請領證率高達74.9％，持卡者每月可享1000元等值點數，但曾使用的人數僅25％，使用率偏低，為此市府將敬老愛心卡的使用範圍，擴大到就醫與搭乘計程車，鼓勵長輩及身障人士維護健康要及時就醫，同時提高交通的便利性。

台中市交通局長王義川指出，計程車部分因涉及拆帳、撥款、司機教育訓練與裝設機器等，很快就會上路，已有計車隊表達合作意願，市府比照台北模式，未來民眾使用敬老愛心卡搭乘計程車時，可以撥打專線叫車，詳細預約叫車資訊9月下旬再公布。

「持卡者可以到全市30間衛生所看診抵部分負擔及掛號費！」台中市衛生局代理局長陳南松表示，基層診所9月起陸續加入，約有400家診所報名，預估17日就會有破百家基層診所提供折抵服務，持有敬老愛心卡的台中市民，皆可到診所看診時折抵部分負擔與掛號費。

(中國時報)