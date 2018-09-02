鄺麗貞參選 傳地方早有耳聞

前立委賴坤成在臉書爆料，輾轉耳聞會有爆炸性人物參選。（翻攝賴坤成臉書）

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中國時報
／台東報導

前台東縣長鄺麗貞前天突然登記參選台東縣長，引發台東政壇震撼，也打了丈夫吳俊立一個響亮大巴掌，吳俊立和國民黨台東縣黨部主委的胞妹吳秀華忙著滅火，迄昨日仍連繫不上鄺麗貞。前立委賴坤成1日在臉書爆料「上周回台東，就輾轉耳聞會有爆炸性人物參選」。鄺的參選，是否真如國民黨提名的饒慶鈴所言，有綠營介入?地方議論紛紛。

鄺麗貞委由友人完成登記後，吳俊立與吳秀華連2天均無法與她取得聯繫，迄仍不知她為何會做出如此決定。透過管道與鄺麗貞在台北的家人取得連繫，家人表示，鄺前天出門後就未返家，完全失聯。

賴坤成則透露，上周就聽到地方人士謠傳，這次選舉會有「爆炸性人物」參選，鄺麗貞登記參選，連他也嚇一大跳。

吳秀華表示， 與哥哥吳俊立都還沒聯繫上鄺麗貞，身為國民黨台東縣黨部主委，絕對會力挺饒慶鈴到底；饒慶鈴前天召開記者會時，吳俊立當天還遠從南部包車趕回來，用實際行動力挺，相信所有選民都看得見。

地方人士研判，鄺會參選可能是沒有談攏，或因先前選縣長、立委兩度和饒慶鈴結下恩怨，才賭氣參選。

一位先前在鄺麗貞競選團隊服務的民眾透露，鄺、饒失和已久，若有旁人推波助瀾，會做出如此絕決行動，也不難預見，但對吳家而言是一種傷害，也讓夫妻感情備受考驗。

(中國時報)

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