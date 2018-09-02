豐濱森川里海藝術季 13國際名家駐地創作

2018年09月02日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

沿著太平洋的戶外藝術季！花蓮豐濱鄉有著「全台最美的公路」台11線，當地族人秉持友善耕作成功復育海稻米，優美環境成為每年林務局濕地藝術季的首選場地。今年，共有13名國內外藝術家駐村創作，取用當地現有資源，在山邊、海邊甚至稻田中搭建藝術品，當地族人直呼，好像生活在藝術館。

花蓮豐濱鄉遵循「里山倡議」精神，以生態環境補償方式耕作，豐濱鄉新社嘎瑪蘭部落、復興無菸部落、磯崎及港口等地，與日本「里山」、「里地」、「里海」場域相仿，形成複合式農村生態系，透過友善耕作維持了生物多樣性，又能提供族人生活所需。

今年「森川里海濕地藝術季」邀請13名國內外藝術家，包括印尼、日本及美國的國際藝術家，分別在豐濱鄉4個部落駐村1個月，與當地原住民族生活，學習最道地的原住民文化，並就地創作藝術品，將展出至明年3月底。

阿美族藝術家魯碧．司瓦那的作品「我們還可以清澈嗎？像nem nem一樣」，大小不一的圓形作品彷彿母體孕育的巢穴，放置在坡度7、80度的山坡上，她說，nem nem為阿美族語湧泉的意思，昔日農耕時節，孩童挑著水壺至湧泉處取水，家人飲用後的讚賞，令人忘卻提水的辛勞，簡單而美好，呼應現代人如何讓回歸清澈，讓環境回歸美麗，如同nem nem一樣。

13件作品就分布在4個部落，民眾可開車前往尋覓，若找不到作品，可隨機請教當地族人，幾乎每個族人都能說出藝術品藏匿處，林管處長楊瑞芬說，森川里海濕地藝術季展至明年3月底，歡迎民眾透過藝術品感受當地生活縮影，更可以與當地族人暢談藝術品誕生經驗。

(中國時報)