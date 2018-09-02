桃園中原新站 營區變創業村

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中國時報
／桃園報導

「桃園軌道建設前期宣導說明會─鐵路地下化」1日在中原大學舉辦，桃園市長鄭文燦表示，鐵路地下化的路廊將成為新的台1線、綠園道，中壢車站會建置地下街，也預留預辦登機空間。新設的中原站旁，將有中原創業村，支持年輕人創業。

鄭文燦表示，中央加地方在桃園的軌道建設投入約2345億元經費，將拆除8座高架橋、8個地下道、20個平交道，消除前後站阻隔，並新設鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮等5座通勤站。

此外新設的中原站旁，原有中原營區也會改造，設立中原創業村，讓年輕人有創業的舞台，預計今年通過內政部都市計畫核定後，明年由地政局辦理重劃。

除了中原創業村外，包含泰豐輪胎都市計畫變更、中壢體育園區的建置、中原夜市，將讓中原大學成為中原大學城。除了台鐵外，還有捷運綠線延伸線體育園區站的軌道運輸服務，搭配公車及YouBike轉運，形成友善的大眾運輸環境。

新的中壢車站，將是台鐵在上、捷運在下，也會在原有的中正路下建置地下街，還會有預辦登機的空間，未來若可行，民眾搭乘機場捷運出國時，將可在中壢站預辦登機。

機捷A23站暨桃園鐵路地下化先導工程預計在21日開工，今年底將完成綜合規畫期末報告，若明年底核定通過，最快在2020年發包施工，並在2026年底通車。

(中國時報)

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