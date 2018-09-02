侯友宜談槍決 該做的事別等待

國民黨新北市長候選人侯友宜1日下午前往板橋拜訪厚友誼店家「好茶泡沫紅茶」。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

繼北捷殺人魔鄭捷執行死刑2年3個多月後，法務部再次執行家暴殺人犯李宏基的死刑；對此，國民黨新北市長候選人侯友宜1日表示，死刑是守著正義的最後一到防線，不支持「廢死」，該做的事情不要等待。

侯友宜1日由市議員候選人葉元之陪同前往板橋拜訪厚友誼店家「好茶泡沫紅茶」。針對民進黨新北市長候選人蘇貞昌的全面補助銀髮族假牙政策，侯友宜忍不住開炮，「一項政策一定要把財源說清楚」，不是一句話補助長輩裝假牙，這個說法太不負責任。

侯友宜表示，65歲以上的長者有超過50萬人，新北目前需要換整口假牙的人數大約佔全體銀髮族的13％左右，約有6萬人，一個人補助4萬，總預算將近25億，一項政策要花25億，未來長者人數還會越來越多，「老縣長必須把財源，還有未來規畫講清楚。」

侯友宜表示，老人福利不只是社會福利的補貼，應該提供更多元性的關懷照顧，不能只是花錢補助，所以針對身體健康的銀髮族，要利用動健康、老人共餐讓銀髮族走出戶外。

關於死刑議題，侯友宜強調，他的立場很清楚，死刑是守著正義的最後一到防線，司法定讞以後，政府該做的事情就要趕快去做，很多被害者的眼淚、傷痛應該要記得，他們等待的正義，希望政府要拿出決心跟魄力，該做的事不要猶豫，一定要展現維護正義的決心。

蘇貞昌反駁，過去8年不做，現在他要做，對手侯友宜又潑冷水反對，對此非常驚訝，為什麼其他縣市可以對長者這麼好，新北就不做還來反對，請長者用選票的力量，讓侯知道尊重長者。

(中國時報)

高市反迫遷普渡 蔣月惠含淚力挺 苗栗街頭藝人認證 盛況空前

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。