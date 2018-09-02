涂醒哲踩街拜票 黃敏惠廟口開講

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中國時報
／嘉市報導

縣市長選舉登記結束，嘉義市長涂醒哲全面進入備戰狀態，1日正式啟動踩街拜票行程，欲透過名片發放，讓市民了解他的政績。至於前市長黃敏惠現階段定調以「開講」為主軸；議長蕭淑麗幕僚指蕭在2、3個月前就展開市場、公園拜票，深入基層早對手好幾步，會按既定步調持續保持熱度。

涂醒哲昨天在太太鄭玉娟、女兒涂巧吟等競選團隊陪同下，從市府出發展開「深入鄰里，深耕嘉義」踩街拜票行程；涂和妻女兵分兩路，並親自走入店家拜票，涂醒哲沿途不停和民眾寒暄握手，甚至不忘做市場調查，了解店家對特定時段進行車輛管制想法。涂醒哲競選幕僚指出，接下來周末都會安排踩街拜票行程，希望把每個地方都走過。

國民黨提名的黃敏惠昨天參加嘉義市公教退休人員協會會員聯誼大會後，在市黨部主委蔡明顯、黨籍議員參選人傅大偉、陳家平、譚國華及藍力凱陪同下，在福山宮廟口與民眾開講。黃敏惠幕僚指出，每個人都有自己的選戰策略，黃敏惠也有自己的步調，此時傾聽民意是想搜集民眾意見，做為日後執政重要參考。

蕭淑麗同樣出席退休人員聯誼會活動，一整天行程滿檔，幕僚指蕭淑麗菜市場、公園已跑過數回，目前除議長每天的行程，總部也安排94個後援會，每周輪流和蕭面對面，行程滿滿，力爭多數選民支持。

(中國時報)

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