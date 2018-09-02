TSCA首屆咖啡金杯獎揭曉

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中國時報
／台北報導

台北城市咖啡品鑑大賞－TSCA第一屆金杯獎1日舉行決賽，全台32家咖啡館齊聚一堂，憑藉手藝與咖啡風味一決高下，現場香味四溢，另展示眾多咖啡器具，打造一場視覺、味覺雙重饗宴，台北市長柯文哲也親自體驗手沖咖啡，用行動表達對咖啡產業的支持。

台北咖啡店家數逼近3000家，風格多元，台北精品咖啡商業發展協會攜手北市府舉辦「TSCA第一屆金杯獎」，歷經店家徵選、資格審查到網路人氣評選，昨日於四四南村進行最終決賽，分為手沖、義式組別，眾多好手大展技藝，現場瀰漫濃濃咖啡香，吸引大批民眾駐足品嚐。

金杯獎手工組獲獎店家為co77ee、Gentle Coffee紳士咖啡、Blacktail Caf’e、五咖啡、果咖；義式組則為堡壘廳、cho caf’e、Jim’s Burger Caf’e、歐克法咖啡unicofa coffee、良師塾人文食飲 literati cafe’等。另外網路票選出人氣咖啡館包含5K咖啡烘焙、cho caf’e、This caf’e這咖啡、海倫咖啡、野夫咖啡、獨咖啡自家烘焙坊、靈感咖啡等10家特色咖啡館。

台北市長柯文哲表示，台北市咖啡店獲得國內外旅客的喜愛，期盼透賽事及相關活動，讓北市精品咖啡的美名傳播出去，打造國際旅遊市場新亮點。

台北精品咖啡商業發展協會副理事曾伊慧表示，此次賽事最大的亮點在於以黑咖啡為概念，咖啡豆均是店家平日使用的豆子，因此賽後仍可以前往店家喝到一模一樣好滋味，也期盼藉此賽事提升商機，促進產業人才交流。

(中國時報)

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