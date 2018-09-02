國民黨愛國旗 謝文進、許明財同框

2018年09月02日 04:10 中國時報 徐養齡 、 莊旻靜 ／新竹報導 ／新竹報導

新竹市國民黨體系1日在市議會前發起愛國旗活動，輪番炮轟執政黨政府，吸引近300人高舉國旗吶喊，藍軍及無黨籍議員幾乎全員到齊，就連角逐新竹縣長的楊文科都跨轄出席，無黨籍市長參選人謝文進大方與國民黨市長參選人許明財「同框」，引發外界聯想。

新竹縣3名縣長參選人則把握周末時間跑行程，國民黨楊文科為競選總部揭牌，團隊顧問團長宣明智讚楊提出的10大政見十分實際，「一邊選一邊做」，期望不打政治口水戰，讓新竹縣更好；民進黨鄭朝方出席棒球邀請賽，說明全民體育、選手培育、運動行銷等體育政見；民國黨徐欣瑩則帶著160位偏鄉學童參訪國家實驗研究院，探索科技，強調當選後要推校校有特色，栽培更多國家棟樑。

新竹地區藍軍體系以「愛國旗」為號召，在九三軍人節前夕一吐怨氣，參選人普遍不穿競選背心、不喊「凍蒜」，不過時間點選在大選登記結束隔天，國民黨凝聚藍軍大團結意味不言可喻，前市長林政則、前黨主席洪秀柱等藍營大老到場致詞，就連選新竹縣的楊文科都到場露臉。

不過大家目光都聚焦在以議長身分出席的謝文進與許明財間的互動，兩人在宣布參選後首度公開「同框」，引起外界議論紛紛，雙方沒有熱絡互動，分別帶領新民意黨團及國民黨議員致詞。

(中國時報)