行銷秋葵 吳芳銘、翁章梁零互動

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣鹿草鄉農會為行銷主力經濟作物黃秋葵，將在16日「辦桌」，標榜10道料理皆有秋葵入菜，1日舉辦促銷認購記者會時，同樣登記參選嘉義縣長的副縣長吳芳銘和前農委會副主委翁章梁，雖同台熱情推銷秋葵宴，彼此間卻零互動；至於前立委吳育仁則另闢戰場，帶著國民黨前主席洪秀柱化身「一日遊客」，親身參與大士爺文化祭典。

鹿草鄉黃秋葵產量佔全國70％以上，昨天農會選在嘉市遠東百貨辦秋葵饗宴暨農產品推廣記者會。率先抵達的翁章梁，一下車就和農會人員以及家政班媽媽們熱情互動，並且一一試吃媽媽們研發的秋葵饅頭、泡菜、冰沙等料理。稍晚抵達的吳芳銘也從善如流，2人各自與鄉親寒暄，就算同台為秋葵料理比讚，卻「相近」如冰。

鹿草鄉長楊秀玉指出，黃秋葵是當地主要經濟作物，現正值黃秋葵產季，歡迎民眾踴躍認購一桌5500元的秋葵宴，用五感品嘗特色又多元的秋葵料理，絕對顛覆大家對秋葵的刻板印象。吳芳銘和翁章梁也都力薦黃秋葵營養價值高，又是在地生產，盼民眾多支持。

吳育仁昨天下午則帶著洪秀柱參與民雄大士爺文化祭，吳育仁表示，洪秀柱對大士爺祭已經嚮往多時，這次柱柱姐南下替他加油打氣，一定要帶她體驗一下大士爺祭的特色，一行人邊走邊吃，邊走邊玩，近距離與民眾互動，同時參拜大士爺。

(中國時報)

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