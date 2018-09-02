搶購納骨塔位 壯圍鄉親通宵排隊

2018年09月02日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

農曆7月晚上不睡覺，還跑到納骨塔通宵排隊？宜蘭縣壯圍鄉新落成啟用的「生命紀念館」1日上午開放民眾登記，因環境設備佳，引起搶購熱潮，有近百位民眾從前一天下午就在「生命紀念館」門口排隊，甚至不惜整晚摸黑等候，成了極為罕見的有趣現象。

壯圍鄉公所花了2年時間，斥資1億多元興建4樓高的「宜蘭縣壯圍鄉生命紀念館」，佔地約1萬900平方公尺，採現代化設計，內部空間寬敞，裝潢雅致講究，還設有冷暖氣空調，是頂級的公辦納骨塔設施；雖曾遭遇地方居民強力反對，但鄉公所仍排除萬難，終於順利興建完成。

鄉長簡文魁說，上個月15日起先開放民眾參觀半個月，藉以了解民眾對生命紀念館的反應，並從9月1日起受理登記，沒想到民眾的反映出乎預期的熱烈，從8月31日下午4點多，就有民眾在大門口排隊，打算要徹夜等候，更有人遠從台中專程返鄉登記。

壯圍鄉民李先生說，生命紀念館設備新穎、規畫完善，加上擔心以後沒人幫忙掃墓，因而決定將整個家族都全部遷過來，雖然一組家族式骨灰罐櫃要價60萬元，但仍覺得很值得。

「宜蘭縣壯圍鄉生命紀念館」規畫多元可充分滿足民眾的不同需求，與一般公、民營的塔位價格差異不大，難怪會引起民眾搶購，鄉公所初期提供位於1樓將近7000個塔位，2、3、4樓部分的塔位，也會在櫃位全部施做完成後陸續推出。

(中國時報)