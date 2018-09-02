兄妹創皇君人民黨 攜手參選

2018年09月02日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

年底選舉不只參選人百家爭鳴，政黨也百花齊放，雲林縣出現「皇君人民黨」的參選人，該黨主席丁慶錡參選雲林縣第五選區議員，副主席丁慧如參選東勢鄉東南村長，2人是親兄妹，由陌生的新政黨推薦，格外引人側目。

台灣的政黨雖不少，但只有不到10個政黨為人民所熟悉，「皇君人民黨」不只大部分人聽都沒聽過，黨名也令人好奇。丁慶錡說明，該黨目前約有1萬黨員，黨名是大家共同討論出來的結果，古云：「上有皇天，下有后土君母」，取其「皇」與「君」，加上人民形成「天地人」結合的政治組織，簡稱為「君民黨」。

丁慶錡被選為主席，副主席則由主席提名，所以他提名妹妹丁慧如，兄妹分別登記參選雲林縣台西區縣議員，以及東勢鄉東南村長，是雲林年底選舉唯一兄妹檔參選人。

43歲的丁慶錡經營中古車行，為實現政治理想，和妹妹攜手參政，尚未當選就成立聯合服務處，聯合政見包括投入改善空汙、強化農作產銷、建立社區代購機制、爭取建設台西特有的阿拉伯裔丁氏觀光文化園區等，俾翻轉沿海、樂利民生，更期待藉以爭取2020年大選政黨票，擴大該政黨影響力。

除了君民黨，雲林縣各級參選人以國、民兩黨及無黨籍最多，第三選區縣議員候選人王鈺齊是台聯黨縣內唯一提名人，而時代力量則提名縣議員第一、四選區的廖郁賢、鍾政翰2人。

此外，值得一提的是，雲林縣麥寮鄉長許忠富放棄輕鬆連任的機會，準備爭取民進黨立委提名，麥寮鄉代表會主席蔡長昆因而同額競選，只要取得總選舉票數20％就當選，身為民進黨終身黨員的他基層穩固，幾乎篤定當選，堪稱最幸運的選將。

(中國時報)