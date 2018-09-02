亞運》東京奧運 看小戴再創金紀錄

2018年09月02日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

世界球后戴資穎不斷締造歷史，亞運羽球女單賽事，直落二輕取印度一姐辛度，不僅進帳今年賽季個人第6冠，更拿下我國參加亞運史上首面羽球金牌，這位年僅24歲的高雄女兒，用球拍證明自己已是世界羽壇的超級巨星。

累計快要90周世界球后的戴資穎小學時期就以精湛球技升上甲組，還沒升高中，就被國內球界預言，3年內將一統台灣女子羽壇，而她也從「台灣史上最年輕球后」進化為「台灣史上第1位世界球后」，成長歷程鼓舞甚多球迷。

最令人津津樂道的是，2016年印尼頂級超級賽中，戴資穎連挫王儀涵、李雪芮與王適嫻等「前」球后，不僅生涯首座頂超冠軍到手，狀況奇佳的她手感火燙，同年香港超級賽再度榮膺后冠，以世界排名積分第1，登頂「球后」。

緊接著2017年賽季，意氣風發的她又在全英羽球公開賽首度封后，接下來馬來西亞頂級超級賽奪冠，締造出跨賽季連5座超級系列賽后冠的驚人紀錄，今年賽季她破紀錄的31連勝，更證明她是當今宰制國際女子羽壇的第1人。

去年世大運前夕，手感還在加溫的她，決定放棄世錦賽頭號種子出賽機會，留在家鄉出戰世大運，並且不負眾望，挾球后之姿，在國人眼前囊括團體混合與女子單打的雙料金牌，站在台灣這塊土地，分享榮耀給每位國人。直至今年，狀況依舊維持高檔的她，不僅成功衛冕全英公開賽，更在亞錦賽完成2連霸。身披中華隊戰袍出戰亞運，戴資穎展現十足王者風範，為台灣奪下56年來首面亞運羽球金牌，2020東京奧運備受各界期待。

(中國時報)