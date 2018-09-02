分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2018年09月02日 04:10 中國時報 本報訊

本報9月1日A13版誤植嘉縣義竹鄉長參選人顏蔡淑惠及黃阿家照片，造成當事人及讀者困擾，謹此致歉。

(中國時報)