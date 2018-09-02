蔡總統請關心 小黃司機連續自殺

2018年09月02日 04:10 中國時報 主筆室

說來相當諷刺，當總統、院長口口聲聲台灣薪資提高、經濟處在過去20年來的最好狀態時，卻出現10天內發生4起小黃司機自殺慘劇，且輕生原因全部指向經濟壓力，顯示經濟未必如總統所言的「近20年最好」。

選舉將屆，蔡政府可說全力捍衛民進黨的財經成績，總統蔡英文除了說其執政後的經濟是近20年表現最佳外，還說如果有人指國民黨財經成績較好，可以質問他懂不懂數學？行政院長賴清德則多次以各種薪資數字，強調台灣勞工薪資已走出低薪外，更說目前台灣勞工平均薪資是48000元，所以勞工可用此標準向老闆說「你給的薪水太低了」。

總統與閣揆列舉的統計數字當然都有依據，但這些並非完整的「事實」。固然今年經濟成長率已連續4季超過3%，去年與今年全年成長率都只在3%左右，確實表現不錯。但這個成長率在近20年中，排名尚在10名之外，實在難謂「近20年最好」。至於賴清德所說的薪資已達48000元，其實只是把各種不同的薪資計算方式，選出一種用來說嘴，實質薪資倒退10多年的困境並未解決；而以此數字要勞工跟資方要加薪，更是對平均值意義的無知。

連續發生的計程車司機因經濟壓力而輕生，其中有計程車產業的問題，也有整體經濟並非政府所粉飾的繁榮亮麗因素，更重要的是社會與產業的M型化趨勢更嚴重，而且未來可能會更惡化。

根據相關產業工會與立委說法，小黃司機會因經濟壓力自殺，是「交通部制度殺人」，所指的就是放任優步（Uber）無限量成長，迫使小黃在不公平的條件下競爭。因為過去交通單位對計程車設有總量管制，因此計程車產業的供需能維持在一個較均衡的水準，從而司機也有較穩定的收入。

但號稱「共享經濟」的優步來台後，雖然一度因法規問題暫停，但隨即又以租賃車的名義返台營業；根據統計，Uber的租賃車數量不受限制，幾乎是以每個月千輛的幅度成長，而其收費較小黃低，小黃司機生計自然受到嚴重影響，經濟壓力倍增。依照工會的說法，連努力的司機都難以賺錢糊口，近半年司機押車變現暴增3倍，自殺的司機在輕生當天都還在跑車，狀況其實非常悲慘，這是行業的生死存亡問題。

如果拉高層次看，類似情況其實也出現在不同產業中。過去10年製造業的25個分類產業中，只有8個產業成長率高於全部的平均成長率，其餘占超過一半員工數的17個產業，成長率全部低於平均值。服務業與農礦業情況更嚴重，超過8成員工所處的產業，成長率低於平均值。

再以這波經濟復甦來看，主要就是成長率達2位數的出口產業帶動，其中又以電子相關產業特別風光，台股上市櫃公司獲利頻創新高甚至呈兩位數成長，但我們也看到屬內需產業的商家一家家關閉，招租的店面變多，今年上半年解散公司家數增加2成多，這些多是中小型企業。

這些現象與數據顯示的就是產業與社會的較過去更為嚴重，隨著現有的產業趨勢持續，及未來自動化、人工智慧（AI）的普及化應用，M型化趨勢只會更惡化而難紓緩。

政府或許不可能逆轉趨勢，但至少可作到減少與紓緩，及對受影響者的協助；例如對計程車業的問題，政府應重新審視對優步的管理方式妥當與否，其造成的社會衝擊應如何降低；再如近期因國外垃圾大量進口對國內回收業與拾荒者造成的衝擊，也應予正視，考慮進口總量管制甚至禁止進口。與此同時，對生計受影響者，政府也應投入更多資源，協助其轉業與度過職業生涯銜接期。

更宏觀與長遠地看，政府亦應思考稅制上能更強化所得重分配效果，一來減緩M型社會的惡化，二來增加稅收才有更多資源照顧弱勢者。此外，國內雖然早已有中低收入補助、失業救濟等各種福利措施，但距離完整的社會安全網仍有距離。台灣不必走社會福利國家之路，不過架構較完善的社會安全網仍有必要，因為產業與社會M型化如果持續，類似經濟弱勢者的悲劇只會更多不會減少。

(中國時報)