停挖前瞻錢坑

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中國時報
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前瞻計畫啟動迄今屆滿周年，撇開預算編列、計畫項目、經費分配雜亂無章不談，光是即將在12月到期的第一期預算1071億，執行率竟不到3成。但明年政府還是要逼你我再吐2275億，支應第二期經費。這輛欠缺正當性的負債列車，若再漫無目的橫衝直撞，注定陷國家財政於災難。

在執政黨「反前瞻就是反發展」口號下，4年4200億的特別預算就在缺乏可行性評估、經濟效益評估的情況下硬闖過關，結果造成預算項目名不符實、預算執行成效不彰等等問題。

過去1年，在「錢要怎麼花都不曉得就先編預算」狀況下，我們眼睜睜看著政府拿著前瞻預算蓋停車場、美化人行道、買尿布；當全球拚命追求創新產業的此刻，台灣卻把「蓋軌道」當成國家發展重心，猶如不知今夕是何夕。

更甚者，政府去年急如星火，恐嚇人民前瞻預算不過不行。結果，即將在12月到期的前瞻第一期計畫，總計編列1071億，但截至6月底卻僅執行287億，執行率為26.8%；其中，就連解決易淹水地區的「水與安全」項目，執行率更只有13.85%。

我們要問，當蔡政府決定以特別預算支應前瞻，不就是認為該計畫很急迫嗎？但從超低執行率的數字來看，已清楚暴露出所謂的前瞻，絕大多數根本就不配動用特別預算。

花錢不是問題，問題是錢必須花在刀口上。面對漏洞百出的前瞻計畫，政府若不願誠實修正，而繼續矇著頭挾國會多數強取2275億第二期預算，就是把國家未來建構在海市蜃樓，結果注定只剩錢坑，不見前瞻。

(中國時報)

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